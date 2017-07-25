25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Terim'den Rüştü'ye çok sert cevap!

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Terim'den Rüştü'ye çok sert cevap!
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, köşesinde yazdığı yazıyla kendisini istifaya davet eden Rüştü Reçber'e cevap verdi.
Terim'den Rüştü'ye çok sert cevap! Terim'den Rüştü'ye çok sert cevap! Terim'den Rüştü'ye çok sert cevap!

Eski milli kaleci ve futbol yorumcusu Rüştü Reçber'in Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i istifaya davet ettiği köşe yazısına Terim'den cevap geldi.

Hürriyet Gazetesi'nde Rüştü Reçber'in köşesinde yayınlanan Fatih Terim'in cevap mektubu gündemi sarsacak.

İşte Rüştü Reçber'in giriş yazısı ve Fatih Terim'in cevabı

HAKARET DOLU SATIRLAR

Türk Milli Takımı Futbol Direktörü Fatih Terim, Alaçatı'daki kebapçı baskınıyla ilgili yazım üzerine dün bir mektup yolladı. Cevap hakkına saygı gereği, Fatih Terim’in bana ve yöneticilerime gönderdiği, ‘Sevgili Rüştü’ diye başlayıp hakaret dolu satırlarla devam eden bu tarihi mektubu bugün köşemde noktasına, virgülüne dokunmadan yayınlıyorum.

Yarın da benim Fatih Terim’e vereceğim yanıtı okuyacaksınız.

 İşte Fatih Terim’in mektubu...

Sevgili Rüştü,

Bugün Hürriyet Gazetesi’nde engin futbol bilgin ile vizyonun, kıymetli tespit ve yorumlarınla süslediğin köşeni okudum.

Türkiye’nin amiral gemisi olan Hürriyet’te köşe sahibi olmanın öncesinde seni yakinen tanıyan, özellikle futbolculuk ve sonrasındaki sürede gelişimini gayet iyi bilen biri olarak günlük hayatında kullandığın kelime sayısından fazlasını yazılarında kullanabiliyor olmana çok sevindim. Sanırım bağlı olduğun yöneticilerin de bu akıcılıktan ve zengin ifade biçiminden memnundur.

Sana dair hatıralarımda iyisiyle kötüsüyle, eğrisiyle doğrusuyla, sevabıyla günahıyla ne çok şey olduğunu; bunların bir kısmında sana olan destek ve yardımlarımı, bir kısmında sadece bende kalması gereken anların bulunduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Kısaca aslında kim ve nasıl biri olduğunu biliyorum.

Bilmediğim ise köşende kimin kalemiyle yazdığın, sana kalemini ve aklını ödünç verenlerle birlikte ne tür beklenti ve menfaatlerinin olduğu ve daha önemlisi kıymet bilmez, vefadan anlamaz bu tavırların aslında içinde hep mi var olduğu yoksa sonradan mı edinildiği.

Belli ki hayat seni yormuş ve yıpratmış Rüştü. Belki de sevgi ve şefkat ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortamın da yok. Veya bilerek ya da bilmeyerek bir yara açıldı sende ve sürekli kanatılıyor.

Üzülme Rüştü. Bunlar geçici ve telafi edilir şeyler. Sen, seni sen yapan değerlerinden vazgeçme. Kendinden başka kimseye güvenip yola çıkma, arkanı döndüğünde ne kadar yalnız olduğunu bilmek daha çok koyar adama. Sahadaki örnek futbolculuk modelliğini bozma.

Haa bir de herhangi bir şeyi yapmadan önce haddimi aşıyor muyum, aşmıyor muyum diye bir değil 2-3 kez düşün.

Hayat, ektiklerini biçtiriyor. Temennim, senin ektiklerinin sana zarar vermemesi ve ben nerede yanlış yaptım dedirtmemesi.

Benden yana endişen olmasın. Yazdıklarını ve niyetini ciddiye alacak ve yaygara çıkaracak değilim. Sadece hukuki süreci başlatacağım. Sevgilerimle..

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