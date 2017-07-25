25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Son kale de tehlikede! Ele geçirdiler

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Son kale de tehlikede! Ele geçirdiler
Suriye’de silahlı muhalefetin elinde kalan son kale olan İdlib’te grupların birbirleriyle çatışması sonrası İdlib eyalet merkezi Heyet’i Tahrir Şam (HTŞ) grubunun eline geçti.
Son kale de tehlikede! Ele geçirdiler Son kale de tehlikede! Ele geçirdiler Son kale de tehlikede! Ele geçirdiler

Geçtiğimiz hafta yaşanan çatışma sonrası Ahrar’uş Şam ve HTŞ’ye bağlı çok sayıda grup bu çatılardan ayrıldığını duyuran bildiriler yayınladı. İki grup arasında imzalanan anlaşmalara sadık kalınmayınca çatışmalar şiddetlendi ve İdlib HTŞ’nin eline geçti. İlk yapılan anlaşmada Bab el Hava yönetiminin yerel meclise devredilmesi kararlaştırıldı.

Ahrar’uş Şam kontrolünde olan sınır kapısının güvenliği polis teşkilatı ve Ahrar’a bağlı askeri bir birim tarafından sağlanıyordu. Türkiye’nin de desteğiyle geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sınır kapısında şimdiye kadar Türkiye’ye sızmaya çalışan çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmişti. Kapının yönetiminin değiştirilecek olması sınır güvenliğinin aksayıp aksamayacağı konusunda da endişe doğurdu. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre kapının idaresi Ebu Firas isminde bağımsız bir yöneticiye teklif edildi.

KAPI İÇİN BASKI KAPIDA

Muhalif kaynaklar, ellerinde kalan “İdlib kalesi”nin de düşmesi için Rusya-ABDöncülüğünde yeni bir hamle gelmesini bekliyor. İdlib’e hakim olan HTŞ’nin içindeki eski Nusra Cephesi savaşçılarının varlığı Rusya-ABD ve Batının bu kapıyı kapattırmak için yapacağı hamlelere zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor. Eğer kapı kapanırsa milyonlarca sivile insani yardım da kesilmiş olacak. Bölgenin sivillerden arındırılmasıyla uzun süredir İdlib’e saldırı için hazırlık yapan Esed rejimi PKK/PYD operasyonu başlatarak muhaliflerden son kalan İdlib kalesini de almaya çalışacak.

YENİ ŞAFAK

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