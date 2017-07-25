25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Özel okul ve dershane çalışanlarına operasyon!

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Özel okul ve dershane çalışanlarına operasyon!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Özel okul ve dershane çalışanlarına operasyon! Özel okul ve dershane çalışanlarına operasyon! Özel okul ve dershane çalışanlarına operasyon!

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı oldukları iddiasıyla 81 zanlı hakkında verdiği gözaltı kararının ardından Ankara merkezli 13 ilde, KHK ile kapatılan kurumların çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltı işlemlerine sabah saatlerinde başlanan operasyonda şu ana kadar 28 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Özel okul ve dershane çalışanlarına operasyon!Özel okul ve dershane çalışanlarına operasyon!Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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