TSK’da özel birim! Tek tek bakılıyor

Hükûmetin, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlattığı FETÖ ile mücadele kapsamında TSK bünyesindeki ‘kriptoların’ tespit edilmesi, için tüm FETÖ iddianameleri özel bir ekip tarafından taramaya tabii tutuluyor. Bu yolla, iddianamelerde adı geçen TSK personelinin FETÖ bağlantısı olup olmadığı ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Hükûmet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 8 binin üzerinde askeri personel TSK’dan ihraç edildi. ‘Kripto’ diye nitelendirilebilecek ve gözden kaçan FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması için de Millî Savunma Bakanlığında ayrı bir çalışma yürütülmeye başlandı. Bakanlık bünyesinde çoğunluğu hukukçulardan oluşan uzman bir ekip, bu amaçla binlerce sayfadan oluşan tüm FETÖ iddianamelerini en ince detayına kadar incelemeye başladı. Bu taramalar, halen TSK’da görev yapmasına rağmen iddianamelerde adı geçen personelin ortaya çıkarılması amacıyla yapılıyor.

HER İFADEYE BAKILIYOR

Hükûmet kaynakları, özellikle albay kadrosunun altındaki rütbelerdeki FETÖ’cü personelin tespit edilerek, yükselmelerinin önüne geçilmesi için iddianamelerin didik didik edildiğini dile getirdi. Mahkemelerde sanık, tanık veya şüpheli sıfatıyla verilen ifadelerden yola çıkılarak, iddianamelerde adı geçen TSK personeli ayrı bir analiz çalışmasına tabii tutuluyor. Hükûmet kaynakları yapılan çalışma ile ilgili “Asker kişilerle ilgili gözden kaçan hususlar varsa, bu taramalardan çıkarmaya çalışılacak. Örneğin, yapılan incelemelerde bir kişi ile ilgili FETÖ bulgusuna rastlanmadıysa, ama iddianamelerde adı geçiyorsa, bu kişi ile ilgili ayrı bir inceleme yapılıyor. Herhangi bir ifadede adı geçebilir veya bir şüpheli o kişinin ismini zikretmiş olabilir. Her türlü detaya bakılıyor” bilgisini verdi.

ANALİZ ÇALIŞMASI

Hukukçu ekibin ortaya çıkardığı isimlerle ilgili yapılacak analiz çalışmasını başka bir uzman ekip yürütecek. Hükûmet kaynakları, uzmanlardan oluşacak bu birimin ‘ayrı bir istihbarat birimi’ olmayacağını, şüphe duyulan askeri personelin analiz edilmesi amacıyla görev yapacağını dile getirdi.

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