25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:57Güneş 05:46Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:36Yatsı 22:16
    • 29°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 106.711 -0.12
  • Altın: 143,514 0.58
  • Dolar: 3,5567 0.57
  • Euro: 4,1387 0.43

Korkutan gerginlik: ABD tankları Rusya sınırında!

»
Korkutan gerginlik: ABD tankları Rusya sınırında!
Ukrayna'nın doğusuna giden Başkan Trump'ın özel temsilcisi Volker, Rusya destekli isyancıların ilerleyişini kırmak için yeni hamleyi ilan etti.
Korkutan gerginlik: ABD tankları Rusya sınırında! Korkutan gerginlik: ABD tankları Rusya sınırında! Korkutan gerginlik: ABD tankları Rusya sınırında!

ABD'nin yeni Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker, Washington'ın Rusya destekli isyancılara karşı bölgeye silah göndermeyi tartıştığını söyledi.

BBC'ye konuşan Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Volker, söz konusu yardımla Kiev yönetimine bağlı güçlerin Moskova'nın ilerleyişini değiştirebileceğini savundu. Volker'a göre, Ukraynalılara kendilerini savunmak için savunma silahları verilebilir ve bunlar arasında tanklar da var.

Rusya sınırına silah gönderme kararının Moskova yönetimini provoke edebileceğini belirten özel temsilci Volker, aynı hamlenin Ukraynalıları cesaretlendirebileceğini de aktardı.

Kurt Volker, Ukrayna'nın doğusunda barışı sağlamak için Rusya'ya yeni bir stratejik diyalog çağrısı da yaptı.

ABD özel temsilcisi, bu ay ikinci kez Ukrayna'yı ziyaret ediyor. Pazar günü çatışma bölgesi Avdeyevka'ya giden Volker, sıcak savaş yaşandığını söyledi: "Ana amacımız, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği geri kazanmak. Ben buraya, olayların detaylarını kendi gözlerimle görmek için geldim. Bunun çok korkunç bir trajedi olduğunu söyleyebilirim, çünkü Ukrayna’nın gelişen bir ülke olduğunu biliyoruz."

Ukrayna, Rus yanlısı milislerin saldırısı altındaki Avdeyevka'yı Şubat ayında tahliye etmek zorunda kalmıştı.

İsyancılar yeni devlet ilan etti: Küçük Rusya

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk'teki isyancılar, geçen hafta yeni devlet kurduklarını ilan etmişti. Yeni devletin adı ise Malorossiya-Küçük Rusya.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda savaşan tarafları hassas ateşkesi uygulamaları için uyarmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Korkutan gerginlik: ABD tankları Rusya sınırında!Korkutan gerginlik: ABD tankları Rusya sınırında!Ukrayna'nın doğusuna giden Başkan Trump'ın özel temsilcisi Volker, Rusya destekli isyancıların ilerleyişini kırmak için yeni hamleyi ilan etti.
Son kale de tehlikede! Ele geçirdilerSon kale de tehlikede! Ele geçirdilerSuriye’de silahlı muhalefetin elinde kalan son kale olan İdlib’te grupların birbirleriyle çatışması sonrası İdlib eyalet merkezi Heyet’i Tahrir Şam (HTŞ) grubunun eline geçti.
Ege’deki büyük krizin altından ABD çıktıEge’deki büyük krizin altından ABD çıktı3 Temmuz 2017’de, Türk bandıralı ticaret gemisine Yunan Sahil Güvenlik botundan ateş açılmış, Yunan tarafı gemide uyuşturucu taşındığını iddia etmişti.
İsrail'den geri adım: Kaldırmaya başladılarİsrail'den geri adım: Kaldırmaya başladılarİşgalci İsrail, Harem-i Şerif'teki kapılara konulan metal arama dedektörleri kaldırmaya başladı.
ABD çalkalanıyor! Tillerson hakkında önemli iddiaABD çalkalanıyor! Tillerson hakkında önemli iddiaABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yakın bir zamanda istifa edeceği iddia edildi.
Kayıp 4 ton altın bulundu! Değeri tam 100 milyon sterlinKayıp 4 ton altın bulundu! Değeri tam 100 milyon sterlinHazine avcıları, 1938’de Güney Amerika’dan Almanya’ya 4 ton altın taşırken kuzey Atlantik’te batan Alman kargo gemisinin yerini belirledi
  • Gözünü Gazze’ye dikti25 Temmuz 2017 Salı 07:58
  • ABD Savunma Bakanlığı'ndan yeni S-400 açıklaması25 Temmuz 2017 Salı 07:20
  • Alman bakandan küstah 'Erdoğan' açıklaması24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:09
  • Şok iddia! Yunanistan adalardaki camileri...24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:30
  • Rusya'dan tepki çekecek PYD açıklaması24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:29
  • Alman Dışişleri Bakanı'ndan HDP açıklaması24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:19
  • Netanyahu'dan sabır taşıran açıklama! Pişkince...24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:43
  • Kız kardeşini öldürdü! Canlı yayınladı24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:07
  • Flaş açıklama! Müslümanlarla savaşın eşiğindeyiz24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:44
  • İsrail'den ilginç hamle!24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri