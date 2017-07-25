25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Erdoğan ülkede gündeme oturdu, duyan yazdı

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Erdoğan ülkede gündeme oturdu, duyan yazdı
Katarlılar, ''Twitter''daki paylaşımlarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Erdoğan ülkede gündeme oturdu, duyan yazdı Erdoğan ülkede gündeme oturdu, duyan yazdı Erdoğan ülkede gündeme oturdu, duyan yazdı

Twitter'da, açılan "Katar halkı Erdoğan'ın gelişini kutluyor" başlıklı hashtag ülkede 'trend topic' oldu.

ARALARINDA SİYASİLER VE GAZETECİLER VAR

Aralarında siyasiler ve basın mensuplarının açıklamalarının yer aldığı Erdoğan'ı "karşılama hashtag"lerinde, Katar İçişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Ahmed bin Said er-Remeyhi, memnuniyetini dile getirerek, ziyarete ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'IN ZYARETİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Remeyhi, söz konusu ziyaretin Körfez krizinin ardından Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması nedeniyle önemli olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin Katar'la dayanışma içinde olduğunu ve uygulanan yasa dışı ambargoyu kabul etmediğini açıkça ifade ettiğini ve Katar pazarında ihtiyaç duyulan gıda ürünlerinin karşılanmasına katkı sağladığını belirtti.

"BU ZİYARET YENİ BİR DAYANIŞMA MESAJI TAŞIYOR"

Türkiye'nin politikasının çıkarlara değil prensiplere dayandığını kaydeden Remeyhi, bu ziyarete ilişkin işaretlerin yeni bir dayanışma mesajı taşıdığını öne sürdü.

Remeyhi, Körfez krizinin aşılmasından sonraki dönemi şekillendirecek yeni Katar görüşünün oluşumu gölgesinde yatırım, ekonomi, güvenlik ve askeri alanlarda iki ülke arasında stratejik iş birliğini güçlendirmek için Erdoğan'ın ziyaretinin bir fırsat teşkil ettiğine dikkati çekti.

"KATAR HALKI, ERDOĞAN'IN AHLAKLI ASİL DURUŞUNU SAYGIYLA KARŞILIYOR"

Eş-Şuruk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadık Muhammed el-Imari, Erdoğan'ın Katar ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin onur konuğu olarak geldiğini belirtirken gazeteci Cabir el-Harami ise "Katarhalkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ahlaklı asil duruşunu saygıyla karşılıyor. Sıkıntılar insanlardaki cevheri ortaya çıkarır." ifadelerine yer verdi.

"YANIMIZDA KAHRAMANCA DURAN GÜÇLÜ STRATEJİK ORTAĞIMIZ HOŞ GELDİ"

Vatan gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Abdurrahman el-Kahtani ise ziyarete ilişkin "Kardeşin tüm pencerelerini kapattığı zamanda yanımızda kahramanca duran güçlü stratejik ortağımız hoş geldi." dedi

"BEREKETLİ DOHA'YA HOŞGELDİN HAKKANİYETLİ ERDOĞAN"

Katar'ın önde gelen gazetelerinden Eş-Şuruk ise, Erdoğan'ın Katar ziyaretini "Bereketli Doha'ya hoş geldin hakkaniyetli Erdoğan" manşetiyle verdiği haberde "Katar'a yönelik haksız ambargonun oluşturulduğu (yapay) Körfez krizi ve yankılarının patlak vermesinden bu yana gerçeğin yanında yer almayı seçen Türkiye'nin tutumu, ahlaki sorumlulukla öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK" VURGUSU YAPILDI

Haberde Türkiye'nin bu tutumunun kapsayıcı ve İslam birliğini içeren çalışmalarla öne çıkan Erdoğan dönemi siyasetiyle uyum içerisinde olduğu kaydedildi.

Erdoğan'ın, Müslüman kardeşi Katar'daki ikinci evine geldiği belirtilen haberde söz konusu ziyaretin Türkiye'nin dış politikasına yönelik takdiri artırmasının yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri de güçlendireceği belirtildi.

"ERDOĞAN'IN ZİYARETLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞÜ HIZLANDIRACAK"

Er-Ra'ye gazetesi ise Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar ziyaretlerinin gerçeğe dönüşü hızlandıracağını aktardı.

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