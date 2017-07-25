25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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İngilizler yazdı! Rusya'dan YPG hamlesi

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The Independent, Suriye'nin doğusundaki çöl bölgesinde Rusya, terör örgütü YPG ve Suriye rejimi arasında askeri işbirliğine işaret eden bir operasyon merkezi kurulduğunu yazdı.
İngilizler yazdı! Rusya'dan YPG hamlesi
İngilizler yazdı! Rusya'dan YPG hamlesi İngilizler yazdı! Rusya'dan YPG hamlesi İngilizler yazdı! Rusya'dan YPG hamlesi

The Independent gazetesi, Suriye'nin doğusundaki çöl bölgesinde Rusya, terör örgütü YPG ve Suriye rejimi arasında askeri işbirliğine işaret eden bir operasyon merkezi kurulduğunu yazdı. Merkezde, Rus Albay ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den teröristler birlikte bulunuyor.

İngiltere merkezli The Independent'ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, "Suriye'nin doğu çölünde, Rusya ve Suriye Kürtlerinin gizli işbirliği gerçekleşiyor" başlıklı haberinde Rusya ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye mensup teröristlerle birlikte kurdukları merkez anlatılıyor.

MERKEZ OLUŞTURDULAR

Haberde 'Yevgeni' olarak tanıtılan bir Rus Albay ile terör örgütü YPG'lerle yapılan görüşmelerde, iki kanadın kısa süre önce bölgede bir araya gelerek bir merkez oluşturdukları aktarılıyor. 

Fisk, Rusya ile terör örgütü YPG arasında kurulan koordinasyon merkezinin Rusya'ya bağlı güçler ile ABD'nin desteklediği güçler arasındaki olası bir iletişim hatası nedeniyle gerçekleşebilecek ölümleri engellemek için kurulduğu ifade ediliyor.

Fisk'e konuşan 24 yaşındaki bir YPG'li, "(Ruslarla) Her gün konuşuyoruz. Afrin bölgesinde başka bir (orak) merkeze de sahibiz. Birlikte savaşan tek bir güç oluşturmak zorundayız" ifadesini kullandı. 

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