Alman havalimanlarında 'Türkiye' uyarısı

FETÖ'cülere ve PKK'lılara kucak açan Almanya'da Türkiye saldırmak reklam malzemesi oldu.
''TÜRKİYE'YE GİTMEYİN''
Almanya'da faaliyet gösteres GSM şirketi T-Mobile, Düsseldorf Havalimanı'nda yaptığı reklamla Türkiye'ye gitmeyin çağrısı yaptı.
Firmanın reklamında; ''Halâ Türkiye'de tatil yapmak istiyor musunuz?" "100.000 T-Mobil kullanıcısı istemiyor.'' ifadeleri yer aldı.
"KRİZ GÖZLEMLEMİYORUZ"
Öte yandan Almanya'nın tur operatörü grubu FTI Genel Müdürü Ralph Schiller, Alman Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada; ''Türkiye'de bir kriz gözlemlemiyoruz.Türkiye'ye yönelik tatil satışlarında azalma yaşanmadı. Müşterilerde tedirginlik yok. Türkiye satışlarına bakıldığında mevcut kapasitenin neredeyse tamamı satıldı. Bir önceki yıla göre, rezarvasyonlarda çift haneli büyüme kaydedildi.'' dedi.