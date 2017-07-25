IMF'den gündemi sarsan 'Çin'e taşınabiliriz' açıklaması

Lagarde, Çin ve diğer gelişmekte olan piyasaların büyüme trendi devam ederse, 10 yıl içerisinde IMFGenel Merkezi'nin Washington'dan Çin'in başkenti Pekin'e taşınabileceğini söyledi.
Böyle hamlenin gelişen ülkelerin dünya çapındaki temsilini artıracağını söyleyen IMF Başkanı, "Yani bu konuşmayı 10 yıl içerisinde Pekin'deki ofisimizde yapabileceğimiz anlamına gelir" dedi.
Lagarde, IMF kurallarına göre Fon'un merkez ofisinin üyeler arasında en büyük ekonomide yer alması gerektiğini de hatırlattı.
Uluslararası Para Fonu, 1945'te kurulduğundan bu yana ABD'de yer alıyor ve bu ülkenin IMF kararlarını veto hakkı bulunurken, Yönetim Kurulu'nun da yüzde 16,5'inde söz sahibi.
IMF, ABD'nin 2018 büyüme tahminlerini yüzde 2,8'den yüzde 2,1'e düşürürken uzmanlar, Çin'in gelecek 10 yılda ABD'nin gayri safi yurtiçi hasılasını da geçerek yüzde 6'nın üzerinde büyüyeceğini öngörüyor.
- Erdoğan’ın uçağına bir kez bile binemeyen Yeni Şafak Yazarı isyan ettiTürkiye'den ABD'ye S-400 cevabı! Ajanslar son dakika geçtiGamze Özçelik'in kardeşi tesettüre girdiYüsra Osmanoğlu vefat etti'Aksa için kınamadan öte bir tutum gerekiyor'Kral Selman tatil için Fas'taRusya ve Türkiye domates yasağını görüşecek!Erdoğan'dan kritik çağrı: İmkanı olan herkes...O polisin kim olduğu ortaya çıktı!İngilizler çıldırdı: Türkiye'yi durdurun
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:57 Güneş 05:46 Öğle 13:18 İkindi 17:12 Akşam 20:36 Yatsı 22:16
- 34°C Adana
- 34°C Adıyaman
- 29°C Afyon
- 27°C Ağrı
- 28°C Amasya
- 28°C Ankara
- 33°C Antalya
- 25°C Artvin
- 32°C Aydın
- 29°C Balıkesir
- BIST: 107.281 0.53
- Altın: 143,271 -0.19
- Dolar: 3,5628 0.17
- Euro: 4,1515 0.31
IMF'den gündemi sarsan 'Çin'e taşınabiliriz' açıklaması
Lagarde, Çin ve diğer gelişmekte olan piyasaların büyüme trendi devam ederse, 10 yıl içerisinde IMFGenel Merkezi'nin Washington'dan Çin'in başkenti Pekin'e taşınabileceğini söyledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Gamze Özçelik'in kardeşi tesettüre girdi
- Yüsra Osmanoğlu vefat etti
- O polisin kim olduğu ortaya çıktı!
- Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı evlendi
- Müebbetten kurtaran mesaj!
- 'Altın Elbiseli Adam' hayatını kaybetti
- Telefon konuşmaları ortaya çıktı! Vururuz
- Türk boksörün Almanya'daki ölümünde şok iddia!
- Marmara depremi için tarih verdi!
- Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat
- Tartışmaları beraberinde getiren isimde yokmuş!
- Su şişesi ile kadın güvenliğin burnunu kırdı
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.