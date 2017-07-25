25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Su şişesi ile kadın güvenliğin burnunu kırdı

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Su şişesi ile kadın güvenliğin burnunu kırdı
EGE Ünivesitesi Hastanesi’nde kadın güvenlik görevlisi , henüz belirlenemeyen bir nedenle hastanın su dolu pet şişeli saldırısına uğradı.
Su şişesi ile kadın güvenliğin burnunu kırdı Su şişesi ile kadın güvenliğin burnunu kırdı Su şişesi ile kadın güvenliğin burnunu kırdı

Ege Ünivesitesi Hastanesi’nde güvenlik görevlisi 22 yaşındaki Merve Demir, henüz belirlenemeyen bir nedenle hasta 50 yaşındaki Ayhan E.’nin su dolu pet şişeli saldırısına uğradı. Pet şişenin burnuna isabet etmesi burnu kırılan Demir, çalıştığı hastanede tedaviye alınırken, saldırgan Ayhan E. gözaltına alındı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Ege Üniversitesi Acil Servis’te meydana geldi. Hasta Ayhan E., güvenlik görevlisi Merve Demir ile belirlenemeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Bir süre sonra elindeki su dolu pet şişeyi Demir’in suratına fırlatan Ayhan E., genç kıza saldırmaya başladı.

Demir’i saldırganın elinden hastanedeki diğer güvenlik görevlileri ve çevredekiler kurtardı. Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri Ayhan E.’yi gözaltına alırken, burnu kırılan Demir, çalıştığı hastanede tedaviye alındı.

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