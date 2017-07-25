Antalya'da bulundu: Tarihi değiştirecek!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Güney Mahallesinde bulanan, tarihi en az 2 bin yıllık öncesine dayanan, Roma ve Bizans dönemlerine ait Antiocheia Ad Gragum antik 12 yıldan buyana her yıl yaklaşık iki ay süren kazı çalışmalarında bu yıl kentin üretim merkezi olduğunu ve markalaşmaya giden ender kentlerden biri olduğunu kanıtlayan bulgulara rastlandı. Kentteki fırınlarda üretilen çömlek ve mozaik benzeri ürünlerin üzerinde “A.N.T” yazılı damga bulundu.

Amerika’nın Nebraska Üniversitesinden Prof.Dr. Michael Hoff başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında kazı başkan yardımcısı ve UşakÜniversitesi arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birol Can, bulguların kendilerini oldukça heyecanlandırdığını söyledi. Kazı çalışmalarının sürdüğü 12 yıllık süreçte çok önemli keşiflere imza attıklarını dile getiren Kazı Başkan Yardımcısı Birol Can, Antiocheia Ad Gragum’un bölgenin nadir kazı alanlarından biri olduğu için elde adilen verilerin çok önemli olduğunu söyledi.