25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Tartışmaları beraberinde getiren isimde yokmuş!

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Tartışmaları beraberinde getiren isimde yokmuş!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın 10 Temmuz’da gözaltına alınıp ertesinde serbest bırakılması tartışmaları da beraberinde getirdi.
Tartışmaları beraberinde getiren isimde yokmuş! Tartışmaları beraberinde getiren isimde yokmuş! Tartışmaları beraberinde getiren isimde yokmuş!

Uzun zaman önce bir FETÖ şüphelisine referans olduğu gerekçesiyle Diyarbakır’da gözaltına alınan Atalay, soruşturmanın yürütüldüğü Mersin’e götürülmüş ardından serbest bırakılmıştı. Atalay'ın ByLock kullandığına dair bir tespit olmamasına rağmen bazı basın-yayın organlarında Atalay'ın FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı iddia edilmişti.

İddialara göre KKTC’de Diyanet’in güçlü bir şekilde temsilini istemeyen çevreler, Atalay’ın yıllar önce bir FETÖ üyesine referans olmasını adliyeye taşıdı. Gözaltının yaşandığı gün de haber ajansları ve gazetelere Atalay’ın FETÖ üyesi olduğu iddiası sızdırıldı. Adli kaynaklar, hakkında ByLock tespiti olan birinin serbest bırakılmayacağını belirtiyor. Atalay için ortaya atılan bir iddia da "farklı isimlerle yurtdışına çıkıyor" şeklindeydi. Hem Türkiye Cumhuriyeti hem KKTC vatandaşı olan Atalay'ın birisi yeşil diğeri ve diplomatik olmak üzere iki pasaportu bulunduğu ve iptal edilen pasaportu dahi bulunmadığı öğrenildi.

YENİŞAFAK

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