Türk boksörün Almanya'daki ölümünde şok iddia!

Alman Bild gazetesi, Tunahan Keser'in kaybolmasından önceki gün antrenörü Khoren Gevor'un da bacağından vurulduğuna dikkat çekti.



Tunahan Keser'in kısa süre önce bulunan cesedinin çok kötü durumda olduğu ifade ediliyor. Babası Cemil Keser'in cesedin oğluna ait olduğunu doğrularken, anne Hediye Keser bunu söylemenin henüz mümkün olmadığını belirtti. Anne Keser’e göre DNA ve Adli Tıp raporu çıkmadan bulunan cesedin oğluna ait olduğunu söylemek mümkün değil.

Baba Cemil Keser, “Polis cesedi bulduğunu söyledi. Nasıl emin olduklarını sordum. ‘Sol kolunda boks eldiveni, kalbinin üstünde de tuğra dövmesi var’ dediler. Ayrıca, boks eldiveni figürlü bir kolyesi ile altın yüzüğü olduğunu söylediler. O zaman cesedin Tunahan’a ait olduğunu anladım. 1 ay geçtiği için ceset çürümeye başlamış, teşhis etmedim. Adli Tıp ve DNA sonuçlarını bekliyorum” diye konuştu.

"MAFYASI İDDİASI"

Habertürk'ün haberine göre, oğlunun antrenörü Khoren Gevor’un da vurulduğuna dikkat çeken baba Keser, “Tunahan antrenörünün gece vurulduğundan habersiz sabah işe gitti. O gün 17.00 sıralarında da ortadan kayboldu. Vücudundan birden fazla kurşun varmış. Biri dizinden. Muhtemelen Tunahan’ı da antrenörü gibi dizinden vurdular” dedi.



