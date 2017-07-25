25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:57Güneş 05:46Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:36Yatsı 22:16
    • 34°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 107.281 0.53
  • Altın: 143,271 -0.19
  • Dolar: 3,5628 0.17
  • Euro: 4,1515 0.31

Türk boksörün Almanya'daki ölümünde şok iddia!

»
Türk boksörün Almanya'daki ölümünde şok iddia!
Almanya'nın Hamburg kentinde 23 Haziran'da ortadan kaybolan ve bir ay sonra cesedi bulunan Türk boksör Tunahan Keser'in ölümünün arkasındaki sır perdesi henüz aralanmadı.
Türk boksörün Almanya'daki ölümünde şok iddia! Türk boksörün Almanya'daki ölümünde şok iddia! Türk boksörün Almanya'daki ölümünde şok iddia!

Alman Bild gazetesi, Tunahan Keser'in kaybolmasından önceki gün antrenörü Khoren Gevor'un da bacağından vurulduğuna dikkat çekti.

Tunahan Keser'in kısa süre önce bulunan cesedinin çok kötü durumda olduğu ifade ediliyor. Babası Cemil Keser'in cesedin oğluna ait olduğunu doğrularken, anne Hediye Keser bunu söylemenin henüz mümkün olmadığını belirtti.  Anne Keser’e göre DNA ve Adli Tıp raporu çıkmadan bulunan cesedin oğluna ait olduğunu söylemek mümkün değil. 

Baba Cemil Keser, “Polis cesedi bulduğunu söyledi. Nasıl emin olduklarını sordum. ‘Sol kolunda boks eldiveni, kalbinin üstünde de tuğra dövmesi var’ dediler. Ayrıca, boks eldiveni figürlü bir kolyesi ile altın yüzüğü olduğunu söylediler. O zaman cesedin Tunahan’a ait olduğunu anladım. 1 ay geçtiği için ceset çürümeye başlamış, teşhis etmedim. Adli Tıp ve DNA sonuçlarını bekliyorum” diye konuştu.

"MAFYASI İDDİASI"

Habertürk'ün haberine göre, oğlunun antrenörü Khoren Gevor’un da vurulduğuna dikkat çeken baba Keser, “Tunahan antrenörünün gece vurulduğundan habersiz sabah işe gitti. O gün 17.00 sıralarında da ortadan kayboldu. Vücudundan birden fazla kurşun varmış. Biri dizinden. Muhtemelen Tunahan’ı da antrenörü gibi dizinden vurdular” dedi.

qbixb_1500970110_6074.jpg
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gamze Özçelik'in kardeşi tesettüre girdiGamze Özçelik'in kardeşi tesettüre girdiOyuncu Gamze Özçelik'in kendisi gibi oyuncu kardeşi Meltem Özçelik, tesettüre girdi.
Yüsra Osmanoğlu vefat ettiYüsra Osmanoğlu vefat ettiOsmanoğlu ailesinin reisi Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun 91 yaşındaki eşi Yüsra Osmanoğlu, Şam'da hayatını kaybetti.
O polisin kim olduğu ortaya çıktı!O polisin kim olduğu ortaya çıktı!FETÖ tarafından Baltalimanı Polis Moral Eğitim Merkezi'ndeki odasına kamera yerleştirilen polis müdürünün Mustafa Aral olduğu ortaya çıktı.
Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı evlendiKendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı evlendiKendini "mesih" ilan ederek siyasetten uzaklaşan eski Milletvekili Hasan Mezarcı, evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Müebbetten kurtaran mesaj!Müebbetten kurtaran mesaj!Mesajlaşmaları ortaya çıkınca müebbet hapis cezası bozuldu.
'Altın Elbiseli Adam' hayatını kaybetti'Altın Elbiseli Adam' hayatını kaybettiAltın Elbiseli Adam lakabıyla bilinen ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybetti.
  • Telefon konuşmaları ortaya çıktı! Vururuz25 Temmuz 2017 Salı 11:43
  • Türk boksörün Almanya'daki ölümünde şok iddia!25 Temmuz 2017 Salı 11:33
  • Marmara depremi için tarih verdi!25 Temmuz 2017 Salı 11:32
  • Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat25 Temmuz 2017 Salı 11:26
  • Tartışmaları beraberinde getiren isimde yokmuş!25 Temmuz 2017 Salı 11:25
  • Antalya'da bulundu: Tarihi değiştirecek!25 Temmuz 2017 Salı 11:22
  • Su şişesi ile kadın güvenliğin burnunu kırdı25 Temmuz 2017 Salı 11:22
  • Gaza basan Adıyamanlı'ya yılan şoku!25 Temmuz 2017 Salı 11:17
  • 6 PKK'lı silahları ile birlikte ölü ele geçirildi24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:08
  • Gizemli mesajın sırrı çözüldü24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri