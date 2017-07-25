25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:57Güneş 05:46Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:36Yatsı 22:16
    • 34°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 107.281 0.53
  • Altın: 143,271 -0.19
  • Dolar: 3,5628 0.17
  • Euro: 4,1515 0.31

Şanlıurfa'da dehşet anları! Polis zor kurtardı...

»
Şanlıurfa'da dehşet anları! Polis zor kurtardı...
Şanlıurfa'da, alkollü olduğu ileri sürülen 2 genç, belediye önünde bıçakla yoldan geçenlere dehşet saçtı.
Şanlıurfa'da dehşet anları! Polis zor kurtardı... Şanlıurfa'da dehşet anları! Polis zor kurtardı... Şanlıurfa'da dehşet anları! Polis zor kurtardı...

Öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki ŞanlıurfaBüyükşehir Belediyesi önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen isimleri öğrenilemeyen 2 genç, ellerindeki bıçaklarla yoldan geçenleri korku dolu anlar yaşattı.

Bıçaklarını sallayarak yoldan geçenlere korku salan gençleri görenler durumu polise bildirdi. Bu sırada belediye önünde toplanan bazı vatandaşlar ise yoldan geçenleri endişelendiren ve uyarılara rağmen bıçaklarını bırakmayan gençleri tekme tokat dövdü. Alkollü iki genç, bu sırada bölgeye gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Polis tarafından gözaltına ve hafif yaralı olan 2 genç, hastanede tedavi edildikten sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı! Ajanslar son dakika geçtiTürkiye'den ABD'ye S-400 cevabı! Ajanslar son dakika geçtiRusya'dan S-400 füzeleri almaya hazırlanan Türkiye için Pentagon'dan flaş açıklamalar gelmişti.
Rusya ve Türkiye domates yasağını görüşecek!Rusya ve Türkiye domates yasağını görüşecek!Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın kaldırılmasına yönelik ilk kapsamlı görüşmenin 18 Ağustos'ta İzmir'de gerçekleşeceğini açıkladı.
Erdoğan'dan kritik çağrı: İmkanı olan herkes...Erdoğan'dan kritik çağrı: İmkanı olan herkes...Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında İslam dünyasına 'Kudüs'ü ziyaret edin' çağrısında bulundu.
İngilizler çıldırdı: Türkiye'yi durdurunİngilizler çıldırdı: Türkiye'yi durdurunTimes ve Guardian gazeteleri Türkiye'ye baskı yapması için Avrupa ülkelerine seslendi, 'basın özgürlüğü' çığırtkanlığı yaptı.
Ankara ve Adana'da FETÖ'ye büyük operasyonAnkara ve Adana'da FETÖ'ye büyük operasyonAnkara ve Adana'da FETÖ terör örgütüne soruşturma kapsamında dev operasyonlarda 126 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da dehşet anları! Polis zor kurtardı...Şanlıurfa'da dehşet anları! Polis zor kurtardı...Şanlıurfa'da, alkollü olduğu ileri sürülen 2 genç, belediye önünde bıçakla yoldan geçenlere dehşet saçtı.
  • İngilizler yazdı! Rusya'dan YPG hamlesi25 Temmuz 2017 Salı 11:00
  • AYM'den 5 parti hakkında suç duyurusu!25 Temmuz 2017 Salı 10:40
  • Ankara’da savaş alanını andıran mahalle kavgası25 Temmuz 2017 Salı 10:25
  • Büyük rüşvet çarkındaki rakamlar dudak uçuklattı!25 Temmuz 2017 Salı 10:00
  • TSK’da özel birim! Tek tek bakılıyor25 Temmuz 2017 Salı 09:37
  • Özel okul ve dershane çalışanlarına operasyon!25 Temmuz 2017 Salı 09:35
  • Büyükada'daki Alman ajanının ifadesi şoke etti25 Temmuz 2017 Salı 09:00
  • ‘Ölü hesaplar’a dublörlü soygun25 Temmuz 2017 Salı 08:50
  • 9 terörist öldürüldü! Tepeye Türk bayrağı dikildi25 Temmuz 2017 Salı 08:00
  • Zeytinburnu'nda saldırgan dehşeti!25 Temmuz 2017 Salı 07:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri