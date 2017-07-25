Menajerinden F.Bahçe açıklaması!

Fenerbahçe, Lucas Lima'nın transferini gerçekleştirmek istiyor. Bu transfer için sarı-lacivertliler yoğun mesai harcarken, menajer Edson Khodor'dan açıklama geldi.

Brezilyalı yıldızın temsilcisi Khodor, Fenerbahçe'nin oyuncusuyla aylardan beri ilgilendiğini söyleyerek, "Yeniden görüşmeye başladık. Lima'nın durumu gelecek hafta şekillenir" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın, ocak ayında Santos ile sözleşmesi sona erecek olan Lucas Lima ile 4.5 yıllık anlaşma sağladığı açıklanmıştı. Yıldız futbolcunun, devre arasından itibaren İspanyol devinin formasını giyeceği belirtilmişti. Ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe, yıldız orta saha oyuncusu için yeniden devreye girdi. Lima'nın menajeri Edson Khodor, yaşanan gelişmeleri anlattı.

"BİR YÖNETİCİ LUCAS LİMA İÇİN GELECEK"

Khodor, Fenerbahçe'nin oyuncusuna olan ilgisinin aylar öncesinden başladığını söyledi. Edson Khodor, "Barcelona'nın devreye girmesinin ardından Fenerbahçe geri planda kalmıştı. Ancak Barcelona'nın kararsız tutumu sonrasında görüşmeler yeniden başladı. Bir yönetici, Brezilya'ya gelip bizimle görüşeceğini belirtti. Fazla detay veremem ama Lima'nın geleceğinin haftaya şekilleneceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.