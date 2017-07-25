25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:57Güneş 05:46Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:36Yatsı 22:16
    • 34°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 107.281 0.53
  • Altın: 143,271 -0.19
  • Dolar: 3,5628 0.17
  • Euro: 4,1515 0.31

Telefon konuşmaları ortaya çıktı! Vururuz

»
Telefon konuşmaları ortaya çıktı! Vururuz
15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeci Tugay Komutanı Salih Kırhan ile Mardin Valisi Mustafa Yaman arasındaki telefon konuşması ortaya çıktı.
Telefon konuşmaları ortaya çıktı! Vururuz Telefon konuşmaları ortaya çıktı! Vururuz Telefon konuşmaları ortaya çıktı! Vururuz

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ın darbecilere dair hazırladığı iddianamedeki telefon tutanağına göre 'Ben sıkıyönetim komutanıyım!' diyen komutanı azarlayan Vali Yaman ' Yanlış yaparsanız çatışırız!' diyerek Kırhan'ı azarlıyor. Vali, havaalındaki askeri helikopterin kalkması için özel harekat birlikleri gönderdiğini belirterek darbecilerin teslim olmasını istiyor.

İşte o tutanak:

Tuğgeneral 'Sıkıyönetim komutanıyım'

İddianameye göre 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan, 15 Temmuz akşamı 23.55'te Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı aradı. Vali Yaman, Kırhan'a başarısız bir darbe girişiminin yaşandığını ancak her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi. Darbeci Tuğgeneral Kırhan ise Vali Yaman'a 'Durum pek öyle değil, ben Genelkurmay Başkanlığınca sıkıyönetim komutanı ilan edildim' diye cevap verdi.'

Vali Yaman: 'Yanlış yaparsanız çatışırız'

'Bunun üzerine Vali Yaman da 'Valiyim ve burada en yüksek mülki amir benim! Benim sorumlu olduğum ilde askeri personelin ve birliklerin herhangi bir hareketliliğine izin vermeyeceğim. Yanlış bir şey yapıldığında sert bir müdahalede bulunacağım! Sakın yanlış bir harekette bulunmayın! Aksi halde çatışacağız! Ayrıca havalaanında askeri bir helikopterin bulunduğunu öğrendik. Bu helikopterin kaldırılmasına kesinlikle müsade etmeyeceğiz. Helikopterin kalkmaması için tedbiren özel harekat unsurlarını oraya gönderiyorum.'  Darbe girişiminin tamamen bastırılmasının ardından gözaltına alınan Kırhan daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİLLİYET

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gamze Özçelik'in kardeşi tesettüre girdiGamze Özçelik'in kardeşi tesettüre girdiOyuncu Gamze Özçelik'in kendisi gibi oyuncu kardeşi Meltem Özçelik, tesettüre girdi.
Yüsra Osmanoğlu vefat ettiYüsra Osmanoğlu vefat ettiOsmanoğlu ailesinin reisi Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun 91 yaşındaki eşi Yüsra Osmanoğlu, Şam'da hayatını kaybetti.
O polisin kim olduğu ortaya çıktı!O polisin kim olduğu ortaya çıktı!FETÖ tarafından Baltalimanı Polis Moral Eğitim Merkezi'ndeki odasına kamera yerleştirilen polis müdürünün Mustafa Aral olduğu ortaya çıktı.
Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı evlendiKendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı evlendiKendini "mesih" ilan ederek siyasetten uzaklaşan eski Milletvekili Hasan Mezarcı, evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Müebbetten kurtaran mesaj!Müebbetten kurtaran mesaj!Mesajlaşmaları ortaya çıkınca müebbet hapis cezası bozuldu.
'Altın Elbiseli Adam' hayatını kaybetti'Altın Elbiseli Adam' hayatını kaybettiAltın Elbiseli Adam lakabıyla bilinen ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybetti.
  • Telefon konuşmaları ortaya çıktı! Vururuz25 Temmuz 2017 Salı 11:43
  • Türk boksörün Almanya'daki ölümünde şok iddia!25 Temmuz 2017 Salı 11:33
  • Marmara depremi için tarih verdi!25 Temmuz 2017 Salı 11:32
  • Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat25 Temmuz 2017 Salı 11:26
  • Tartışmaları beraberinde getiren isimde yokmuş!25 Temmuz 2017 Salı 11:25
  • Antalya'da bulundu: Tarihi değiştirecek!25 Temmuz 2017 Salı 11:22
  • Su şişesi ile kadın güvenliğin burnunu kırdı25 Temmuz 2017 Salı 11:22
  • Gaza basan Adıyamanlı'ya yılan şoku!25 Temmuz 2017 Salı 11:17
  • 6 PKK'lı silahları ile birlikte ölü ele geçirildi24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:08
  • Gizemli mesajın sırrı çözüldü24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri