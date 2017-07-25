Fenerbahçe'nin Ben Arfa transferi için Paris'e çıkarma yapacağı ve Fransız futbolcunun transferi için PSG ile pazarlık masasına oturacağı iddia edilmişti.
Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın bu sabah saatlerinde Fransa'ye hareket etmesi ise dedikoduların şiddetini arttırmıştı! Gündeme bomba gibi düşen dedikoduların ardından Fransa'ya gidişinden hemen önce soruları yanıtlayan Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, "Paris'e özel bir işim için gidiyorum. Ben Arfa iddiaları var diye sorular geliyor, bu yalanları size kim söylüyorsa onlara sorun" dedi.
PSG'de kadro dışı kalan Ben Arfa Fransız devinden kesin olarak ayrılacak. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, "Ben Arfa'yı alsak nerede oynatacağız" diye açıklamada bulunmuştu.
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F.Bahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Fenerbahçe'nin Ben Arfa transferi için Paris'e çıkarma yapacağı ve Fransız futbolcunun transferi için PSG ile pazarlık masasına oturacağı iddia edilmişti.
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