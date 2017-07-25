Altın Elbiseli Adam lakabıyla bilinen ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu'ndan üzücü haber geldi. Bayoğlu, gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle kaza yaptı. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bayoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayoğlu'nun ölüm haberi sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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'Altın Elbiseli Adam' hayatını kaybetti
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