25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Amerika dönüşü G.Saray'la masaya oturacak!

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Amerika dönüşü G.Saray'la masaya oturacak!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan’a kafayı taktı. 30 yaşındaki yıldız futbolcuya takımdaki en yüksek maaş verilecek ve kaptanlık pazubandı teslim edilecek.
Amerika dönüşü G.Saray'la masaya oturacak! Amerika dönüşü G.Saray'la masaya oturacak! Amerika dönüşü G.Saray'la masaya oturacak!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in hem taraftarla barışma hem de ligde psikolojik üstünlüğü ele geçirme projesi olarak düşündüğü bu transfer için kesenin ağzı açılacak.

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, 30 yaşındaki yıldızı ikna edebilmek için takımdaki en yüksek maaş limiti olarak belirlenen 4.5 milyon Euro’yu öne sürecek. Ayrıca Arda’ya Galatasaray’da yeniden kaptanlık pazubandı verilecek. Arda’ya ayrıca iddialı bir kadro sözü ve şampiyonluk halinde özel primler de vaat edilecek. Kulübü Barcelona’nın bonservis konusunda sıkıntı çıkarması halinde ise kiralama formülü devreye sokulacak.

Amerika dönüşünü bekleyecekler 

Başkan Özbek, Arda Turan’la yapacağı yüz yüze görüşme için Ağustos ayını bekliyor. Şu sıralarda Barcelona ile Amerika kampında olan tecrübeli futbolcunun, bu randevuya onay verdiği, ikilinin hiçbir menajer veya temsilci olmadan bir araya geleceği öğrenildi. (Fanatik)

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