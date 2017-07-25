Bursaspor'dan Tino Costa sürprizi!

Mevcut kadroya en az 4 nokta atışı takviye yapacak olan Bursaspor, çalışmaları hızlandırdı. Uzun süredir Real Betis forması giyen Jonas Martins ile görüşen Timsah, transferi bir türlü noktalayamayınca rotayı Arjantin’e çevirdi.



Gündemde yıldız ve oldukça kariyerli bir isim var: Tino Costa. Valencia, Fiorentina gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen 32 yaşındaki ön libero konusunda teknik direktör Le Guen olumlu rapor verirken, temasa geçildi. San Lorenzo forması ile 2017’de 7 maça çıkan Tino Costa, orta sahanın merkezinde iki yönlü olarak görev yapıyor. Arjantin kulübüyle 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Tino Costa için Bursasporbonservis bedeli olarak yaklaşık 1 milyon Euro’yu gözden çıkarttı.



Toplam 4 transfer!



Bu transferde önemli olan nokta; oyuncuyu ikna etmek. Devreye Le Guen’in gireceği Costa ile bizzat telefonda görüşeceği öğrenildi. Yeşil-Beyazlılar, forvete, kanata ve savunmaya da mutlaka birer takviye gerçekleştirmeyi planlıyor. Başkan Ali Ay, transferler konusunda kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda.