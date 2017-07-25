25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e cevap

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Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e cevap
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, eski milli kaleci Rüştü Reçber'in hakkındaki yazısına mektupla cevap verdi.
Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e cevap Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e cevap Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e cevap

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Hürriyet gazetesi spor yazarı eski milli kaleci Rüştü Reçber arasındaki gerilim tırmanıyor. Rüştü Reçber’in dün köşesinde yazdığı yazıya mektupla cevap veren Fatih Terim, sert ifadeler kullandı. O mektup Rüştü Reçber tarafından köşesinde yayımlandı.

Söz konusu mektup şu şekilde:

"Sevgili Rüştü,

Bugün Hürriyet Gazetesi’nde engin futbol bilgin ile vizyonun, kıymetli tespit ve yorumlarınla süslediğin köşeni okudum.

Türkiye’nin amiral gemisi olan Hürriyet’te köşe sahibi olmanın öncesinde seni yakinen tanıyan, özellikle futbolculuk ve sonrasındaki sürede gelişimini gayet iyi bilen biri olarak günlük hayatında kullandığın kelime sayısından fazlasını yazılarında kullanabiliyor olmana çok sevindim. Sanırım bağlı olduğun yöneticilerin de bu akıcılıktan ve zengin ifade biçiminden memnundur.

Sana dair hatıralarımda iyisiyle kötüsüyle, eğrisiyle doğrusuyla, sevabıyla günahıyla ne çok şey olduğunu; bunların bir kısmında sana olan destek ve yardımlarımı, bir kısmında sadece bende kalması gereken anların bulunduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Kısaca aslında kim ve nasıl biri olduğunu biliyorum.

Bilmediğim ise köşende kimin kalemiyle yazdığın, sana kalemini ve aklını ödünç verenlerle birlikte ne tür beklenti ve menfaatlerinin olduğu ve daha önemlisi kıymet bilmez, vefadan anlamaz bu tavırların aslında içinde hep mi var olduğu yoksa sonradan mı edinildiği.

Belli ki hayat seni yormuş ve yıpratmış Rüştü. Belki de sevgi ve şefkat ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortamın da yok. Veya bilerek ya da bilmeyerek bir yara açıldı sende ve sürekli kanatılıyor.

Üzülme Rüştü. Bunlar geçici ve telafi edilir şeyler. Sen, seni sen yapan değerlerinden vazgeçme. Kendinden başka kimseye güvenip yola çıkma, arkanı döndüğünde ne kadar yalnız olduğunu bilmek daha çok koyar adama. Sahadaki örnek futbolculuk modelliğini bozma.

Haa bir de herhangi bir şeyi yapmadan önce haddimi aşıyor muyum, aşmıyor muyum diye bir değil 2-3 kez düşün.

Hayat, ektiklerini biçtiriyor. Temennim, senin ektiklerinin sana zarar vermemesi ve ben nerede yanlış yaptım dedirtmemesi.

Benden yana endişen olmasın. Yazdıklarını ve niyetini ciddiye alacak ve yaygara çıkaracak değilim. Sadece hukuki süreci başlatacağım. Sevgilerimle"

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