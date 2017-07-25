Ankara ve Adana'da FETÖ'ye büyük operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullanan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bugün sabah kent merkezinde 65 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan bazı memurların da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Evlerinde bulunan 20 kişi ise aranıyor.
81 kişi hakkında gözaltı kararı
HK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bylock kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında; KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Alınan karar kapsamında gözaltı işlemlerine bu sabah başlandı.