Goldman Sachs, fon yöneticileri ve diğer işlem şirketlerine, borsa yatırım fonları (ETF) pazarındaki lider piyasa yapıcı (LMM) rolünü önemli oranda azaltacağını, desteklediği fonsayısını düşüreceğini bildirdi.
CNBC'nin haberine göre Goldman Sachs'ın fonlara yaptığı bildiride, ETF işlemlerini önemli oranda azaltmada hedefin küçük şirketlere piyasa paylarını artırmak için bir fırsat vermek olduğu ifade edildi.
LMM'ler ETF işlemlerinin düzgün şekilde yapılması açısından çok önemliler. LMM'lerin Piyasa yapıcı olarak atandıkları ETF'lerde hem alış hem de satış yönünde fiyat girmeleri zorunlulukları var.
25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Goldmans Sachs'dan kritik karar! Çekiliyorlar
Goldman Sachs, fon yöneticileri ve diğer işlem şirketlerine, borsa yatırım fonları (ETF) pazarındaki lider piyasa yapıcı (LMM) rolünü önemli oranda azaltacağını, desteklediği fonsayısını düşüreceğini bildirdi.
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