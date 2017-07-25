25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Mayısta motorin ve benzin satışları arttı

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Mayısta motorin ve benzin satışları arttı
Türkiye'de motorin ve benzin satışları mayısta, geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 4,94 ve 7,07 artış gösterdi.
Mayısta motorin ve benzin satışları arttı Mayısta motorin ve benzin satışları arttı Mayısta motorin ve benzin satışları arttı

Türkiye'de motorin ve benzin satışları mayısta, geçen yılın aynı ayına göre artarken, LPG satışları düştü.

Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) aylık bültenine göre, benzin satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,94 artarak 260 bin 388 metreküp oldu.

Motorin satışları yüzde 7,07 artarak 2 milyon 357 bin 133 metreküpe çıktı.

LPG satışları ise bu dönemde yüzde 0,96 azalarak 263 bin 488 tona geriledi.

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