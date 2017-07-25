25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Otomotivin yüzde 78'i AB'ye

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Otomotivin yüzde 78'i AB'ye
Otomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısında 14 milyar 359 milyon 485 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatın yüzde 78,24'ü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.
Otomotivin yüzde 78'i AB'ye Otomotivin yüzde 78'i AB'ye Otomotivin yüzde 78'i AB'ye

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlenen bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, gelişmiş Batı ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 174 ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye ihracat yaptı.

Yılın ilk yarısı itibarıyla 14 milyar 359 milyon 485 bin dolarlık toplam otomotiv ihracatının 11 milyar 232 milyon 209 bin dolarlık bölümü, Türkiye'nin en büyük ticari partnerleri konumundaki AB ülkelerine yapıldı.

RUMLARA İHRACAT YOK

Toplam otomotiv ihracatının yüzde 78,24'ünü karşılayan AB üyesi 27 ülke, sektörün toplam ihracatındaki ağırlığını korudu.

AB dışındaki 147 ülkeye ise sadece 3 milyar 127 milyon 276 bin dolar ihracat yapıldı; AB üyesi Kıbrıs Rum kesimine dış satım yapılmadı.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Ocak-haziran döneminde, yüzde 12,52'lik artışla 2 milyar 191 milyon 277 bin dolar ihracat yapılan Almanya, AB ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeyi, yüzde 28,47'lik artış ve 1 milyar 676 milyon 900 bin dolar ihracat ile İtalya, yüzde 26,50 artış ve 1 milyar 488 milyon 150 bin dolar ile Fransa, yüzde 19,33 artış ve 1 milyar 469 milyon 803 bin dolar ile İngiltere izledi. Milyar doların üzerinde ihracatın yapıldığı bu pazarların en yakın takipçisi ise yüzde 26,30 artışla 827 milyon 624 bin dolar dış satım yapılan İspanya oldu.

AB üyesi bu 5 ülke, sektörün yılın ilk yarısında imza attığı 14 milyar 359 milyon 485 bin dolarlık toplam ihracatın yarısından fazlasını karşıladı.

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