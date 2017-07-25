Mısır gazetelerinin haberlerine göre Kuzey Sina’da askeri bir karakolu hedef alan bombalı araç, hedefine 200 metre kala Mısır tankı tarafından engellenmesinin ardından patladı.
Askeri sözcü, araçta 100 kilodan fazla patlayıcı madde bulunduğunu belirtirken saldırının ne zaman gerçekleştiği konusunda açıklama yapmadı.
25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Mısır'da patlama! Çok sayıda ölü var
Mısır gazetelerinin haberlerine göre Kuzey Sina’da askeri bir karakolu hedef alan bombalı araç, hedefine 200 metre kala Mısır tankı tarafından engellenmesinin ardından patladı.
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