Bu ne yaman çelişki! Dikkat çeken terör ziyareti

Ortadoğu'da her fırsatta PKK'nın uzantısı olan YPG ve PYD'yi ziyaret eden, destek veren Amerikalı, İngiliz komutanlar teröristlerle temaslarına devam ediyor.

JONES YPG'LİLERİ ZİYARET ETTİ

Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı (CJTF-OIR) İngiliz Komutanı Rupert Jones Rakka'da YPG'lileri ziyaret etti; "size her türlü siyasi, ekonomik desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ "TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'YLE BERABERİZ" DEMİŞTİ

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, "YPG'yi terör örgütü olarak görüyor musunuz ve onlara silah desteği sağlıyor musunuz?" şeklinde yöneltilen soruya şu cevabı vermişti: "Gerçekten bu konunun hassasiyetini iyi tanıyorum, iyi biliyorum. Ve PKK konusunda gerçekten İngiltere belki Türkiye'nin en iyi ortağıdır. Yıllarca çok yakın işbirliği yapıyoruz.

YPG ile ilgili soru çok zor bir soru. Rakka DEAŞ'ın gayri resmi başkenti oldu ve DEAŞ İngiltere için çok çok büyük bir tehlike. Kısa vadeli taktik olarak YPG ile işbirliği yapılıyor. Bunu inkar etmek istemiyorum.

Irak bölgesi hükümeti var, Kuzey Irak'ta. Sayın Barzani dedi ki, gelecek aylarda referandum yapacağını söyledi. Biz buna karşıyız. Bu şu aşamada olamaz. Kesinlikle biz bu konuda eğer Bağdat ile Erbil bir uzlaşma olursa o farklı. Fakat bu tip bağımsız referandumu uygulamak, Bağdat'ın desteği almazsanız bu tehlikeli. Ve buna karşıyız.

Bir de Rakka'yı bir tarafta bırakın. Eğer Suriye'nin geleceğine bakacak olursak türkiye ile ingiltere'nin görüşleri oldukça benziyor.

Hayır. İşbirliği yapıyoruz ama silah vermiyoruz. Ilımlı (Özgür) Suriye Ordusu’na silah vermiyoruz. Aynı politikamız var. İngiltere parlamentosundan izin almadılar."