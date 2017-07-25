25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:57Güneş 05:46Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:36Yatsı 22:16
    • 34°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 107.281 0.53
  • Altın: 143,271 -0.19
  • Dolar: 3,5628 0.17
  • Euro: 4,1515 0.31

Bu ne yaman çelişki! Dikkat çeken terör ziyareti

»
Bu ne yaman çelişki! Dikkat çeken terör ziyareti
İngiltere Ordusu'nun komutanlarından Rupert Jones, Rakka'da terör örgütü YPG'yi ziyaret etti.
Bu ne yaman çelişki! Dikkat çeken terör ziyareti Bu ne yaman çelişki! Dikkat çeken terör ziyareti Bu ne yaman çelişki! Dikkat çeken terör ziyareti

Ortadoğu'da her fırsatta PKK'nın uzantısı olan YPG ve PYD'yi ziyaret eden, destek veren Amerikalı, İngiliz komutanlar teröristlerle temaslarına devam ediyor.

JONES YPG'LİLERİ ZİYARET ETTİ

Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı (CJTF-OIR) İngiliz Komutanı Rupert Jones Rakka'da YPG'lileri ziyaret etti; "size her türlü siyasi, ekonomik desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ "TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'YLE BERABERİZ" DEMİŞTİ

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, "YPG'yi terör örgütü olarak görüyor musunuz ve onlara silah desteği sağlıyor musunuz?" şeklinde yöneltilen soruya şu cevabı vermişti: "Gerçekten bu konunun hassasiyetini iyi tanıyorum, iyi biliyorum. Ve PKK konusunda gerçekten İngiltere belki Türkiye'nin en iyi ortağıdır. Yıllarca çok yakın işbirliği yapıyoruz. 

YPG ile ilgili soru çok zor bir soru. Rakka DEAŞ'ın gayri resmi başkenti oldu ve DEAŞ İngiltere için çok çok büyük bir tehlike. Kısa vadeli taktik olarak YPG ile işbirliği yapılıyor. Bunu inkar etmek istemiyorum. 

Irak bölgesi hükümeti var, Kuzey Irak'ta. Sayın Barzani dedi ki, gelecek aylarda referandum yapacağını söyledi. Biz buna karşıyız. Bu şu aşamada olamaz. Kesinlikle biz bu konuda eğer Bağdat ile Erbil bir uzlaşma olursa o farklı. Fakat bu tip bağımsız referandumu uygulamak, Bağdat'ın desteği almazsanız bu tehlikeli. Ve buna karşıyız.

Bir de Rakka'yı bir tarafta bırakın. Eğer Suriye'nin geleceğine bakacak olursak türkiye ile ingiltere'nin görüşleri oldukça benziyor.

Hayır. İşbirliği yapıyoruz ama silah vermiyoruz. Ilımlı (Özgür) Suriye Ordusu’na silah vermiyoruz. Aynı politikamız var.  İngiltere parlamentosundan izin almadılar."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Aksa için kınamadan öte bir tutum gerekiyor''Aksa için kınamadan öte bir tutum gerekiyor'Irak'ta Sadr hareketinin lideri Mukteda es-Sadr, Mescid-i Aksa'da yaşanan İsrail işgali ile ilgili yaptığı açıklamada, kınamadan öte bir tutum sergilenmesi gerektiğini söyledi.
Kral Selman tatil için Fas'taKral Selman tatil için Fas'taSuudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, bu yılki yaz tatilini geçireceği Fas’ın Tanca kentine ulaştığı bildirildi.
Rusya'dan kritik 'Körfez' açıklamasıRusya'dan kritik 'Körfez' açıklamasıRusya'dan Körfez kriziyle ilgili bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov, krizin çözümüne katkı sunmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Seçim zora girince! Saçmalığın dozunu arttırdılarSeçim zora girince! Saçmalığın dozunu arttırdılar24 Eylül’de gerçekleştirilecek seçimler için, seçmene söyleyecek yeni bir sözü olmayan Alman siyasetçiler can simidi olarak Türkiye düşmanlığına sarıldı.
Bu ne yaman çelişki! Dikkat çeken terör ziyaretiBu ne yaman çelişki! Dikkat çeken terör ziyaretiİngiltere Ordusu'nun komutanlarından Rupert Jones, Rakka'da terör örgütü YPG'yi ziyaret etti.
Sonunda isyan bayrağını çekti!Sonunda isyan bayrağını çekti!ABD Başkanı Donald Trump, 'Demokratlar bir oy dahi vermiyor, bu yüzden Cumhuriyetçilerin hepsinin oyuna ihtiyacımız var' dedi.
  • Mısır'da patlama! Çok sayıda ölü var25 Temmuz 2017 Salı 12:10
  • Şaşırtan görüntü! Birden eğilip yola kapandılar25 Temmuz 2017 Salı 12:09
  • ABD'den Türkiye'ye s-400 şantajı25 Temmuz 2017 Salı 11:02
  • Erdoğan ülkede gündeme oturdu, duyan yazdı25 Temmuz 2017 Salı 10:01
  • Korkutan gerginlik: ABD tankları Rusya sınırında!25 Temmuz 2017 Salı 09:56
  • Son kale de tehlikede! Ele geçirdiler25 Temmuz 2017 Salı 09:32
  • Ege’deki büyük krizin altından ABD çıktı25 Temmuz 2017 Salı 09:20
  • İsrail'den geri adım: Kaldırmaya başladılar25 Temmuz 2017 Salı 08:40
  • ABD çalkalanıyor! Tillerson hakkında önemli iddia25 Temmuz 2017 Salı 08:30
  • Kayıp 4 ton altın bulundu! Değeri tam 100 milyon sterlin25 Temmuz 2017 Salı 08:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri