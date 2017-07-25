Seçim zora girince! Saçmalığın dozunu arttırdılar

Alman siyasetçiler Türkiye düşmanlığı yaparak oy toplamaya çalışıyor. 24 Eylül tarihinde yapılacak Genel Seçimler için seçmene Türkiye düşmanlığı üzerinden yaklaşan Alman siyasiler, hemen her gün yeni bir açıklama yapıyor. Türkiye’nin İncirlik Üssün’deki Alman askerlerinin ziyaretine izin vermemesi üzerine başlayan kriz, Almanya’nın gerilim dozu yüksek açıklamaları ile tırmanarak devam ediyor. Son olarak Konya’daki NATO üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyaretine de izin çıkmaması üzerine ipleri koparma noktasına gelen Almanya öfke patlaması yaşıyor.

Hellmich tehdit etti

Konya’daki NATO üssüne ilişkin bir açıkama yapan Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Wolfgang Hellmich haddini aşan tehdit dolu ifadeler kullandı.. Die Welt gazetesine bir açıklama yapan Hellmich “Alman hükümeti net bir çizgi çekmeli ve ‘Biz Ağustos sonuna kadar zaman veriyoruz, o zaman bir karar verilmek zorunda’ demeli” ifadelerini kullandı. Hellmich, “Almanya NATO’da prensip meselesini netleştirmek için aktif bir şekilde bastırmalı. Biz Türkiye’nin duruma göre keyfi karar vermesine bağımlı olmak istemiyoruz ve olamayız. Bize şantaj yapılmasına ise izin veremeyiz” dedi. Konya’ya ziyaret hakkının kendisi için bir “ittifak sorunu” olduğunu söyleyen SPD’li Hellmich, Türkiye’nin müttefik olarak konumunun sorgulanmasına neden olduğunu söyledi. Hellmich, Türkiye’nin Avusturya ile gerginlik nedeniyle ikili NATO ortaklık programını baltaladığını ve bunun ittifakta askeri zayıflığa sebep olduğunu kaydetti.

NATO müdahil olsun!

Hıristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder de ARD kanalına yaptığı açıklamada Türkiye ile Gümrük Birliği ve soğuyan AB üyeliği sürecinin “Türkiye’ye karşı tabii ki baskı aracı” olabileceğini söyledi. “Türkiye’nin esasen ekonomik sorunları olduğunu biliyoruz” diyen Kauder, “Türkiye’ye böyle devam edemeyeceğini söylememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kauder Alman milletvekillerinin Konya’daki NATO üssünü ziyaretinin engellenmesi ile ilgili olarak NATO’nun müdahil olmasını istedi.

Gümrük Birliği uzatılmayabilir!

Kauder’in bu açıklamasının bir benzeri de Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Katharina Dubel’den geldi. Türkiye’ye karşı Gümrük Birliği kartını oynamaya hazırlandığını ifade eten Sözcü Dubel, yaptığı açıklamada Almanya’nın mevcut koşullarda Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını uzatılmasının mantıklı olup olmadığını AB’deki ortaklarıyla tartışılacağını öne sürerek Gümrük Birliği anlaşmasının iptal edilebileceğini ima etti. Sözcü ayrıca Türkiye’ye karşı başka önlemleri de halen gözden geçirmekte olduklarını söyledi.

Alman korosuna Kurz’dan destek

​Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz da Avrupa Birliği’ne Türkiye ile ilişkilerde daha kararlı bir tutum sergileme çağrısı yaptı. Kurz, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Alman vatandaşı Peter Steudtner gibi insan hakları aktivistlerinin ve Deniz Yücel gibi gazetecilerin Türkiye’de tutuklanmasının keyfi ve endişe verici olduğunu kaydetti. “Türkiye’nin giderek Avrupa’dan uzaklaştığı yönündeki değerlendirmemin doğru olduğu her geçen gün daha fazla kanıtlanıyor” diyen Kurz bu nedenle Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Türk hükümetine karşı söylemlerini sertleştirmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kurz, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulması için çaba sarf etmeye devam edeceğinin de altını çizdi.