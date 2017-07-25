Rusya'dan kritik 'Körfez' açıklaması

Rusya'dan Körfez kriziyle ilgili bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov, krizin çözümüne katkı sunmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ''Eğer istenirse Rusya'nın Körfez krizinde arabuluculuk etmeye hazır olduğunu'' söyledi.

Başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Kuveyt'in yaptığı arabuluculuk çabalarını desteklediklerini söyledi.



"Bu çabalara ek olarak Rusya da yardımcı bir şeyler yapabilir" diyen Lavrov, "Bu yönde bir başvuru olursa Rusya cevap vermeye hazır olacaktır" ifadelerini kullandı.



Lavrov, tüm tarafların kabul edeceği bir çözüm bulunması için krizle yakından ilgilendiklerini de vurguladı.