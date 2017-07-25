25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Rusya ve Türkiye domates yasağını görüşecek!

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Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın kaldırılmasına yönelik ilk kapsamlı görüşmenin 18 Ağustos'ta İzmir'de gerçekleşeceğini açıkladı.
Rusya ve Türkiye domates yasağını görüşecek!
Rusya ve Türkiye domates yasağını görüşecek! Rusya ve Türkiye domates yasağını görüşecek! Rusya ve Türkiye domates yasağını görüşecek!

Dvorkoviç, "En yakındaki görüşmeler, 18 Ağustos'ta İzmir'de yapılacak. Oraya bu konuyu (Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın kaldırılmasını) müzakere etmeleri için bir heyet göndereceğiz. Sonuçlarına göre değerlendirme yapacağız" dedi.

'YASAĞIN KALDIRIP KALDIRILMAYACAĞINI SÖYLEMEK İÇİN ERKEN'

"Yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağını söylemek için henüz erken" diye devam eden Dvorkoviç, "Fakat İzmir'deki, bu konu hakkında yapılan ilk kapsamlı görüşme olacak" ifadelerini kullandı.

Dvorkoviç ayrıca, İzmir'deki görüşmelerde enerji ve sanayi alanındaki işbirliğinin de ele alınacağını söyledi.

Rusya, Türk F16'larının Kasım 2015'te bir uçağını düşürmesi ardından Türkiye'den domates de dahil olmak üzere bir dizi tarım ürününün alımını durdurmuştu. Diğer ürünlere yönelik yasaklar aşamalı olarak bir süre sonra kaldırılsa da domatese ilişkin yasak hala devam ediyor.

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