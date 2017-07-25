25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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O polisin kim olduğu ortaya çıktı!

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O polisin kim olduğu ortaya çıktı!
FETÖ tarafından Baltalimanı Polis Moral Eğitim Merkezi'ndeki odasına kamera yerleştirilen polis müdürünün Mustafa Aral olduğu ortaya çıktı.
O polisin kim olduğu ortaya çıktı! O polisin kim olduğu ortaya çıktı! O polisin kim olduğu ortaya çıktı!

FETÖ tarafından Baltalimanı Polis Moral Eğitim Merkezi'ndeki odasına kamera yerleştirilen polis müdürünün halen Mardin Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Aral olduğu ortaya çıktı.

Aral, 26 Haziran 2016'da 'mağdur' olarak verdiği ifadesinde '2007'den beri FETÖ'nün hedefindeyim, onlar yaptı' diyerek şikayetçi olmuş. Aral'ın aracına da dinleme cihazı yerleştirilmiş. 

Baykal soruşturmasında ortaya çıktı

Olayı ortaya çıkaran itiraflar ise Deniz Baykal'a kaset komplosuna dair soruşturma kapsamında yapılmış. Kamera ve dinleme cihazlarını yerleştirenlerin ise Baykal'ın evine kamera yerleştiren ve Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde ofisine dinleme cihazları koyan Sedat Savar ve İlker Usta'nın öncülüğündeki ekip olduğu belirlendi. Aral eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ile birlikte maksatlı bir FETÖ operasyonun hedefi olmuş ve 8,5 ay hapis yatmıştı. Aral son kararnamede terfi edemeyen müdürler arasındaydı.

'Televizyonu hatırlıyorum'

Aral'ın ifadesi şöyle:

'Daha önce de belirttiğim üzere ben 2007'den sonra görev yaptığım yer itibariyle çok açık ve net bir şekilde FETÖ/PDY örgütünün hedefi haline geldiğimi düşünüyorum. Bu sebeple önce usulsüz bir şekilde 2 yıl boyunca telefonlarım dinlenmiş, uydurma suç gerekçeleri ile teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulanmıştır. Yine şahşıma ait Skoda marka aracıma yerleştirilen cihaz ve siz görevliler tarafınan bilgilendirilmek suretiyile öğrenmiş olduğum, İstanbul Baltalimanı Polis Moral Eğitim Merkezi'nde kaldığım odada yapılan teknik izleme maksatlı çalışmanın da bahse konu FETÖ örgütü tarafından şahsımı hedef alan bir çalışma olduğunu düşünüyorum.'

'Odada iki kişiydik'

Koruma Daire Başkanlığı'nda görevliyken 5-25 Nisan 2009 tarihleri arasında 'Anti Terörizm Assistance' kursu kapsamında İstanbul'da görevlendirildim. Baltalimanı Polis Moral Eğitim Merkezi'nde kaldım. Hatta aynı kurs programına İzmir ilinden katılan Emniyet Müdürü ... ile aynı oda da kalmıştım. Odada küçük ekran televizyon olduğunu hatırlıyorum. Özel hayatımı hiçe sayarak bu dinleme, izleme faaliyetini yapanlardan şikayetçiyim. Bu tertip edilen işlemler sonucunda oluşturulan kumpas-iftira soruşturma ve kovuşturmaları sebebiyle ben ve ailem ağır mağduriyetler yaşadık. Hepsinden şikayetçiyim'

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