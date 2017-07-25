'Aksa için kınamadan öte bir tutum gerekiyor'

Irak'ta Sadr hareketinin lideri Mukteda es-Sadr, Mescid-i Aksa'da yaşanan İsrail işgali ile ilgili yaptığı açıklamada, kınamadan öte bir tutum sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelikihlallerinin kınamadan öte tutum gerektirdiğini belirtti.

Sadr, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sevgili Aksa için direnen kahramanları selamlıyorum. Bugün yaşananlar kınamadan öte bir tutum gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi de, söz konusu ihlallere karşı Filistin halkı ve hükümetinin yanında olduklarını söyleyerek, "Mescid-i Aksa ve Hristiyan kutsallarına karşı yapılan bu en kötü ihlale karşı Filistin halkı ve hükümetinin yanındayız" demişti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 14 Temmuz Cuma günü silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in 2 kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.