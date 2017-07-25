25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Dakikalarca gözyaşı döküp ağıt yakmıştı korkunç gerçek ortaya çıktı

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İSTANBUL'da yaşayan 3 çocuk annesi Nuriye Demir, iddiaya göre kendisini aldattığını düşündüğü eşi Aziz Demir'i korkutup yaralamaları için, bayram ziyareti için geldikleri Diyarbakır'da 10 bin lira karşılığında 2 kişiyle anlaştı.
Dakikalarca gözyaşı döküp ağıt yakmıştı korkunç gerçek ortaya çıktı
Dakikalarca gözyaşı döküp ağıt yakmıştı korkunç gerçek ortaya çıktı Dakikalarca gözyaşı döküp ağıt yakmıştı korkunç gerçek ortaya çıktı Dakikalarca gözyaşı döküp ağıt yakmıştı korkunç gerçek ortaya çıktı

Polis, Nuriye Demir'in planını ve cinayet olayını, bir ay süren titiz çalışma ve 15 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek çözdü. Cinayet olayı ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanırken 2'si serbest bırakıldı, 1 kişinin ise sorgusu sürüyor.

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi'nde geçen 26 Haziran'da evinin önünde öldürülen Aziz Demir cinayetini, polis bir ay gibi kısa bir süre içerisinde çözdü. Bu süre içerisinde 15 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, Aziz Demir'in eşi Nuriye Demir'in geçmişte yaptığı telefon görüşmelerini de takibe aldı. Nuriye Demir'in aile bireyleri dışında bazı kişilerle görüştüğünü tespit eden polis, bu kişileri de takip ve incelemeye aldı. Nuriye Demir'in telefonla görüştüğü kişilerin, güvenlik kamerası görüntülerinde, daha önce evin çevresinde keşif yaptığını farkeden polis, Özkan Güzel ve Hamdullah Yiğit'i gözaltına aldı.

10 BİN LİRA KARŞILIĞINDA ANLAŞTIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Bu iki kişi emniyetteki sorgusunda, Nuriye Demir'le, kocasını yaralamaları için 10 bin lira karşılığında anlaştıklarını, parayı da aldıklarını itiraf etti. Görüşme sırasında tetikçilerin öldürme olursa 25 bin lira istedikleri tespit edildi.

Bu ifade üzerine gözaltına alınan Nuriye Demir'in de emniyette verdiği ifadede bütün gerçekler ortaya çıktı. Polis tutanağına yansıyanlara göre İstanbul'da iş makinesi operatörlüğü yapan Aziz Demir'in kendisini aldattığını ve başka bir kadınla gönül ilişkisi olduğunu düşünen Nuriye Demir, bayram ziyareti için geldikleri akrabalarının evinde korkunç planı yaptı.

BALKONDAN KOCASINI İŞARET ETTİ

Nuriye Demir, telefonla görüştüğü Özkan Güzel, Hamdullah Yiğit ve İ.Y. ile 10 bin lira karşılığında kocasını korkutmak amacıyla yaralamak üzere anlaştı. Olay günü Nuriye Demir, iddiaya göre çocuk bezi alma bahanesiyle markete gönderdiği eşini, dışarda bekleyen kiralık katillere balkondan gösterdi. Bunun üzerine dışarda bekleyen kişiler, Aziz Demir'e yaralamak amacıyla bina girişinde tabancayla ateş etti.

AĞIR YARALI EŞİNE SARILIP AĞITLAR YAKTI

Nuriye Demir, silah sesleri üzerine aşağı inerek ağır yaralı kocasının üzerine kapanarak, gözyaşlarıyla ağıt yaktı. Ağır yaralı Aziz Demir ile birlikte ambulansa binerek hastaneye de giden Nuriye Demir'in burada da ağlayarak, ağıtlarına devam etti. Ancak Aziz Demir müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

2'Sİ SERBEST BIRAKILDI, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Nuriye Demir'in cep telefonu ile yaptığı görüşmeleri incelemeye alan polis, cinayetin işlendiği bölgedeki 15 güvenlik kamerasından da görüntüler alarak, tek tek izledi. Yapılan soruşturma sonucunda şüpheli Özkan Güzel'in cinayette aracılık ettiği, silahı İ.Y.'nin kullandığı, eşi Nuriye Demir'in de cinayete azmettirdiği ortaya çıktı. Analiz raporları ve delileri inceleyen polis, İ.Y.'nin olay günü giydiği gömlek üzerinde barut izleri ile Özkan Güzel'in evinde bulunan silahlardan 7.65 mm tabancanın olayda kullanılan silahla örtüştüğünü tespit etti.

Toplanan deliller ile eşini kiralık katil tutarak öldürten Nuriye Demir ile 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 zanlı, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, Nuriye Demir, olaya aracılık ettikleri belirlenen Özkan Güzel ve Hamdullah Yiğit tutuklandı. İ.Y.'nin ise bir terör suçundan kaydı bulunduğu ve bu yüzden de Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

 

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