Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı! Ajanslar son dakika geçti

İşte o çıkışa önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik okkalı bir yanıt verdi, ardından Erdoğan'dan son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan S-400'leri alacağız dedi ajanslar flaş haber olarak geçti.

TÜRKİYE'nin Rusya'dan almaya hazırlandığı S-400 füzeleri ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının Washington için kaygı verici olacağını açıklamıştı.

İşte o açıklamaya yanıt parti grubunda konuşan Cumharbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği Erdoğan'ın S-400 açıklaması şöyle;

-(Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemleri görüşmeleri) Niçin gerilime neden olsun? Bir ülke kendi güvenliği için arayış içindedir. Ortak üretim tercih sebebidir. Konuyla ilgili imzalar atıldı. İnşallah S-400'leri ülkemizde göreceğiz. Ortak üretimle ilgili süreci işleteceğiz.

İLNUR ÇEVİK'TEN ABD'YE OKKALI CEVAP

Erdoğan'ın bu flaş çıkışından önce de Başdanışmanı İlnur Çevik’ten ABD Genelkurmay Başkanına okkalı bir yanıt geldi. İlnur Çevik, “Vah vah! ABD kaygı duyarmış…” başlıklı yazısında flaş mesajlar verdi. İşte yazının o bölümleri;

YPG'yi başımıza bela et...

-“Bunları kim söylüyor? ABD’nin Pentagon’unun patronu söylüyor… Bu hangi Pentagon? Hani şu PKK’nın Suriye’deki uzantıları YPG ve PYD’yi başımıza bela eden, onları eğitip silahlandırıp ülkemizin hayati çıkarlarına tehdit oluşturan Pentagon… Yani Türkiye’deki bölücü teröristlere yol veren Pentagon…

Bu peki hangi ABD?

Hani Fetullah Gülen denilen darbeci terörist başını baş tacı eden, ona kol kanat geren ABD… Hani FETÖ’cülerin sokaklarında cirit attığı ABD…

Her türlü kazığı at...

Yani sen bütün bunları yapacaksın, yani sen ‘dost’ ve ‘müttefik’ dediğin halka her türlü kazığı atacaksın sonrada dönüp ‘kendilerini korumak için hava savunma sistemi alacaklarsa bundan çok kaygı duyarız’ diyeceksin…

Senin bu yaptıklarından haklı olarak biz kaygı duymayalım da kim duysun ey Pentagon, ey ABD?

İnşallah olur!

İnşallah Rusya ile anlaşma kesinleşir de şu S-400 savunma sistemini alırız da Dunford bizim duyduğumuz derin kaygının azıcığını da o duyar…”