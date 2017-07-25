Erdoğan'dan Almanya'ya görülmemiş rest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya çok sert çıkarak, "Ya bizimle eşit şartlarda müttefiklik yapacaksınız, ya da sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız." dedi.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan üst üste gelen küstah hamlelere net bir dille cevap verdi. 'Yaptığınız her saygısızlığın cevabını alacaksınız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;



ARTIK ÖYLE BİR TÜRKİYE YOK



"Bir süredir Amerika'sı, Almanya'sı, Hollanda'sı başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik anlaşılmaz tutumun tezahür ettiğini görüyoruz. İstiyorlar ki, sadece onların çıkarları masada olsun, biz fedakarlıkta bulunalım. İstiyorlar ki, onlar bizim vatandaşlarımızı istedikleri gibi örselerken, kendi ajanları ülkemizde cirit atsınlar, biz bir şey yapmayalım. Kusura bakmasınlar, artık öyle bir Türkiye yok. Sen Türkiye'nin Cumhurbaşkanına, Bakanlarına ülkende konuşma imkanı vermeyeceksin ama ajanların gelip otellerde cirit atacaklar, benim ülkemi parselleyecekler. Yok böyle bir şey. Ya bizimle eşit şartlarda müttefiklik yapacaksınız, ya da sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız.

SİZDEKİ HUKUK DA BİZDEKİ GUGUK MU?

Sizdeki hukuk da bizdeki guguk mu? Almanya ya da Amerika'da yapılınca suç sayılan eylem, Türkiye'de yapılınca niye hak, hukuk oluyor. Hemen işi ekonomi ile teşvik edip bel altı vuruşları ile gerçek tiynetlerini belli ediyorlar. Bizi bunlarla tehdide kalkarsanız, yanılırsınız ve siz kaybedersiniz. Artık dünyada marka yok, markalar var. Alternatif marka geliyor. Artık dünya bunu yaşıyor.



İYİCE ÇARESİZ DURUMDALAR



I. ve II. Dünya savaşlarında karşılıklı olarak tarihin en acımasız ve en kanlı katliamlarına imza atanlar kusura bakmasınlar bize insanlık dersi veremezler. Irak, Suriye, Mısır, Libya, Kuzey Afrika, Afrika'nın diğer bölgelerinde Balkanlar'da olduğu gibi fırsat bulduklarında kan dökmekten çekinmeyenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. Irak'ta, Suriye'deki insanların ölümünün arkasında asıl güçler bunlar değil mi? Eskiden tehditlerini süslü püslü kelimelerin arkasına saklayarak yaparlardı, şimdi alenen yapıyorlar. En azından artık daha dürüst davrandıkları için kendilerine müteşekkiriz. Kamuoüyunun süslü püslü kelimelerin arkasındaki çirkin yüzleri görmesi her zaman mümkün olmuyordu. Almanya'nın bilmem ne bakanı Türkiye'ye nasıl zarar vereceklerini medya önünde ifşa ettiklerine göre anlaşılan iyice çaresiz durumdalar.



AJANLARIN TEPESİNE BİNMEYE DEVAM EDECEĞİZ



Gezi olaylarına, FETÖ'ye ümit bağladılar, olmadı. PKK, YPG, SDG'den ümit beslediler, oradan da bir şey çıkmayacak. YPG terör örgütü, onun için YPG'yi kullanmayın, SDG'yi kullanın. Fakat, artık ne yaparlarsa yapsınlar çuvala sığmıyor. Bunlar bütün açıklığı ile ortada. Ajanlarının tepesine binmeye devam edeceğimiz ifade ediyorum.

ALMAN FİRMALARININ HİÇBİRİYLE SORUŞTURMA AÇILMADI

Alman firmaların Alman politikacılarından daha ferasetli, vizyon sahibi olduğunu görüyoruz. İş dünyasından gelen sinyaller yeni yatırımların kesintisiz sürdüğüne işaret ediyor. Türkiye'deki Alman firmalarının hiçbiriyle ilgili ne bir soruşturma ne bir kovuşturma kesinlikle yoktur, bu bir yalandır, hedef saptırmadır. Firmalarınıza sorun, nerede ne var. Eğer bulabiliyorsanız getirin gereğini yapalım. Şehir hastanelerimizle ilgili İstanbul İkitelli Hastanesi yaklaşık1,5 milyar dolarlık bir yatırım. Bunun kredi anlaşmasını İstanbul'da imzaladık. Yüzde 80'i Japon firması yüzde 20'si öz sermaye olmak üzere. Şu anda çalışmalar başladı. Dere yatağında akıyor, sıkıntı yok. Dereyi yatağından çıkarmayı Allah'ın izniyle bunları gücü yetmeyecek.

GELİN MASADA OTURALIM AMA ADİL VE EŞİT OLACAKSINIZ

Avrupa'da, ABD'de eyaletler OHAL kararı alıyor. Sesiniz çıkmıyor. Kaldı ki bizdeki OHAL terör örgütlerine yöneliktir, şirketlere değil. Buna rağmen bizi tehdit etmekten geri durmuyorlar. Açıkça iade ediyorum, Türkiye'yi ambargo tehditleriyle korkutacağınızı sanıyorsanız büyük bir bedeli göze almanız gerekiyor. Bu milletin ve ülkenin arkasında Avrupa'nın her ülkesinden, dünyanın her yerinden insanların desteiği ve ümidi vardır. Biz neyi temsil ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Bunun ağır sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Siz kime çattığınızı bildiğinize emin misiniz? Size bu tehditkâr üslubu bir yana bırakıp ülkemizle adil ve eşit şartlarla tartışmanızı, masaya oturmanızı tavsiye ediyorum. Gelin masada oturalım ama eşit şartlarla konuşalım. Ama köşeye sıkıştıralım falan demeden adil olacaksınız.