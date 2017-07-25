25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Gülen'in fotoğrafından çıkan şok ayrıntı!

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya'da kumpas terfilerini böyle imzalamış.
Gülen'in fotoğrafından çıkan şok ayrıntı!
Gülen'in fotoğrafından çıkan şok ayrıntı! Gülen'in fotoğrafından çıkan şok ayrıntı! Gülen'in fotoğrafından çıkan şok ayrıntı!

Kaynak Holding'in gizli arşivinden çıkan fotoğraftaki bir diğer detay ise elebaşı Gülen'in arkasında duran Terörle Mücadele Şubesi'ne ait bir polis şapkası...

Devletin değişik kademelerine sızarak, ihanet girişimini gerçekleştiren FETÖ, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını hedef alan kumpas soruşturmaları öncesi kritik görevlere, en güvendikleri adamları atadığına ilişkin bir belge daha ortaya çıktı. 16 Temmuz 2010 tarihli atama listesi, İçişleri Bakanlığı'nın tayin kararından 14 saat önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından onaylanıp, imzalandığı öğrenildi. O ana ilişkin şok fotoğraf FETÖ soruşturmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde Kaynak Holding'e düzenlenen operasyonda ele geçti. Gizli arşivdeki binlerce dijital veri arasında yer alan fotoğraf karesi ilk bakıldığında sıradan gibi gözüküyor. Ancak fotoğrafı inceleyen istihbarat birimleri çekildiği tarih ve saatle fotoğraftaki detayları teknolojik sistemlerle incelediğinde çok çarpıcı bir detaya ulaştı.

16 TEMMUZ 2010 SAAT 04.56'DA ÇEKİLMİŞ

Akşam'ın haberine göre fotoğrafta, 16 Temmuz 2010 günü Türkiye saatiyle 04.56'da çekilmiş. Arkasındaki kitaplıkta biri ABD polisine, diğeri İstanbul Terörle Mücadele ekiplerine ait iki polis şapkası bulunuyor. Her adımında mesaj verme kaygısı içerdiği bilenen Gülen'in onayladığı dosyanın o imzadan 14 saat sonra İstanbul polisinde deprem etkisi yaratacak olan 'tayin/terfi' listesi olduğu tespit edildi.

EKİP YENİLENMİŞTİ

O dönem İstanbul Emniyet Müdürlü olan ve halen FETÖ'den tutuklu bulunan Hüseyin Çapkın'ın çalışma ekibi hazırlanın tayin listesiyle yeniden belirlenmişti. En kritik şubeler olan Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerine FETÖ'nün emniyete sızdırdğı en azılı isimler atanmıştı.Söz konusu ekip o günden sonra verilecek kamikaze görevlerine kadar kumpas delilleri yaratmak için çalışmıştı.

İŞTE O LİSTEDEKİ KRİTİK İSİMLER:

BEYİN TAKIMINDAKİ İSİM

"Casusluk ve yasa dışı dinleme" suçlarından tutuklu bulunan FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Nazmi Ardıç, o atamayla İstanbul Organize Şube Müdürlüğüne getirilmişti. Ardıç, Ergenekon, Balyoz, Şike gibi birçok operasyonun beyin takımındaydı.

OPERASYONUN BAŞINDAYDI

Diyarbakır'da görev yapan Yakup Saygılı, bizzat Fetullah Gülen'in onayladığı atama 'kararnamesi' sonrası İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti. Saygılı 17/25 Aralık kumpası sonrası yapılan operasyonda tutuklanmıştı.

ERZİNCAN'DAN İSTANBUL'A

Erzincan'da görevliyken 17-25 Aralık'ta aktif rol oynayan İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.Şu an firarda olan Tosun'un 17 Aralık günü saat 15.28 de Gülen'in yardımcısıyla 193 saniyelik telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıkmıştı.

KONSOLOSLUĞU ARAMIŞTI

Asayiş Şube Müdürü'yken, 17-25 Aralık darbe girişiminin yürütüldüğü Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirildi. 25 Aralık kumpas davasının tutuklu sanığı olan Çakallı'nın, ABD İstanbul Başkansolosluğu'nu operasyon öncesi aradığı tespit edilmişti.

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