25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş S-400 çıkışı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş S-400 çıkışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş S-400 çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş S-400 çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş S-400 çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'ler için "Yıllardır NATO ülkesi olan Yunanistan S-300’leri kullanıyor. Neden rahatsız oluyorlar. Rusya ile imzaları attık. İnşallah S-400’leri ülkemizde göreceğiz ve bunları ortak üretimle de süreci işleteceğiz" diye konuştu.

“RUSYA İLE S-400 İMZASI ATILDI”

S-400’ler neden gerilme neden olsun. Bir ülke kendi güvenliğine yönelik en ideal arayışı yapmak durumundadır. Biz yıllardır ABD ile bu tür şeylerde istediğimizi yapamıyorsak arayış içinde olmak durumundayız. Ve bunlar arayışın bir ürünüdür. İşte NATO… Yıllardır NATO ülkesi olan Yunanistan S-300’leri kullanıyor. Neden rahatsız oluyorlar. Rusya ile imzaları attık. İnşallah S-400’leri ülkemizde göreceğiz ve bunları ortak üretimle de süreci işleteceğiz.

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