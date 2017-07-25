25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:57Güneş 05:46Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:36Yatsı 22:16
    • 35°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 32°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 32°C Ankara
    • 34°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 38°C Aydın
    • 37°C Balıkesir
  • BIST: 107.269 0.52
  • Altın: 143,382 -0.11
  • Dolar: 3,5630 0.18
  • Euro: 4,1658 0.65

İki oğlunu toprağa vermişti! Karar çıktı

»
Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen ve üç kişinin ölümüyle neticelenen silahlı çatışmaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınanlardan Turan Tekcan tutuklandı.
İki oğlunu toprağa vermişti! Karar çıktı
İki oğlunu toprağa vermişti! Karar çıktı İki oğlunu toprağa vermişti! Karar çıktı İki oğlunu toprağa vermişti! Karar çıktı

Kavganın diğer tarafından yer alan İbrahim Öztürkve Kerem Öztürk ise serbest bırakıldı. Kavgada silah kullandığı belirtilen ve ağır yaralı olarak hastanede yatan ve henüz ifadeleri alınamayan Mustafa Salih Semercioğlu ve babası Mehmet Semercioğlu’nun durumu ise ciddiyetini koruyor.

BABA OĞUL SERBEST

Çarşamba’da iki gün önce meydana gelen silahlı çatışmayla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayda hayatını kaybeden Alptupbey Tekcan ile Göktuğbey Tekcan’ın babası Turan Tekcan tutuklandı. Kavgaya karışan diğer gruptan silah kullanmadığı belirlenen Kerem Öztürk ve babası İbrahim Öztürk ise serbest bırakıldı.  Soruşturma kapsamında olan ve hastanede yatan Salih Semercioğlu ile babası Mehmet Semercioğlu’nun tedavisi devam ediyor. Durumları ağır olduğu için henüz ifadeleri alınamadı.  Tutuklanan Turan Tekcan, Çarşamba cezaevi’ne gönderildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gökçek şikayetçi oldu!Gökçek şikayetçi oldu!Melih Gökçek, vatandaşları gerçeklerle ilgisi olmayan bilgilerle kışkırttığı gerekçesiyle, Ankara Mimarlar Odası’nı savcılığa şikayet ettiklerini açıkladı.
FETÖ elebaşını sarsan ölüm haberi!FETÖ elebaşını sarsan ölüm haberi!Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen’in öz amcası Seyfeddin Gülen hayatını kaybetti.
İki oğlunu toprağa vermişti! Karar çıktıİki oğlunu toprağa vermişti! Karar çıktıSamsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen ve üç kişinin ölümüyle neticelenen silahlı çatışmaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınanlardan Turan Tekcan tutuklandı.
Gülen'in fotoğrafından çıkan şok ayrıntı!Gülen'in fotoğrafından çıkan şok ayrıntı!FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya'da kumpas terfilerini böyle imzalamış.
Erdoğan'dan Almanya'ya görülmemiş rest!Erdoğan'dan Almanya'ya görülmemiş rest!Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya çok sert çıkarak, "Ya bizimle eşit şartlarda müttefiklik yapacaksınız, ya da sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız." dedi.
Dakikalarca gözyaşı döküp ağıt yakmıştı korkunç gerçek ortaya çıktıDakikalarca gözyaşı döküp ağıt yakmıştı korkunç gerçek ortaya çıktıİSTANBUL'da yaşayan 3 çocuk annesi Nuriye Demir, iddiaya göre kendisini aldattığını düşündüğü eşi Aziz Demir'i korkutup yaralamaları için, bayram ziyareti için geldikleri Diyarbakır'da 10 bin lira karşılığında 2 kişiyle anlaştı.
  • Kurtlar Vadisi'nde İsrail'i çıldırtan sahne!25 Temmuz 2017 Salı 14:58
  • ÖSYM'den üniversite adaylarına uyarı!25 Temmuz 2017 Salı 14:40
  • Teröristlere 'şehit' diyen Yüksekdağ'a kaç yıl istendi?25 Temmuz 2017 Salı 14:20
  • Harun Kolçak'ın cenazesinde akılalmaz görüntüler!25 Temmuz 2017 Salı 14:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş S-400 çıkışı25 Temmuz 2017 Salı 13:25
  • Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı! Ajanslar son dakika geçti25 Temmuz 2017 Salı 12:59
  • Rusya ve Türkiye domates yasağını görüşecek!25 Temmuz 2017 Salı 12:40
  • Erdoğan'dan kritik çağrı: İmkanı olan herkes...25 Temmuz 2017 Salı 12:34
  • İngilizler çıldırdı: Türkiye'yi durdurun25 Temmuz 2017 Salı 12:20
  • Ankara ve Adana'da FETÖ'ye büyük operasyon25 Temmuz 2017 Salı 12:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri