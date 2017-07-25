İki oğlunu toprağa vermişti! Karar çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen ve üç kişinin ölümüyle neticelenen silahlı çatışmaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınanlardan Turan Tekcan tutuklandı.

Kavganın diğer tarafından yer alan İbrahim Öztürkve Kerem Öztürk ise serbest bırakıldı. Kavgada silah kullandığı belirtilen ve ağır yaralı olarak hastanede yatan ve henüz ifadeleri alınamayan Mustafa Salih Semercioğlu ve babası Mehmet Semercioğlu’nun durumu ise ciddiyetini koruyor.



BABA OĞUL SERBEST

Çarşamba’da iki gün önce meydana gelen silahlı çatışmayla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayda hayatını kaybeden Alptupbey Tekcan ile Göktuğbey Tekcan’ın babası Turan Tekcan tutuklandı. Kavgaya karışan diğer gruptan silah kullanmadığı belirlenen Kerem Öztürk ve babası İbrahim Öztürk ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında olan ve hastanede yatan Salih Semercioğlu ile babası Mehmet Semercioğlu’nun tedavisi devam ediyor. Durumları ağır olduğu için henüz ifadeleri alınamadı. Tutuklanan Turan Tekcan, Çarşamba cezaevi’ne gönderildi.