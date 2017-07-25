Lüks villada intihar

Aile meclisi tarafından evlatlıktan reddedilen işadamı Osman Borazanoğlu tek başına yaşadığı villasında başına silah dayayarak intihar etti.

Antalya'nın Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi'deki villasında tek başına yaşayan ve kereste ticaretiyle uğraştığı öğrenilen Osman Borazanoğlu'dan haber alamayan bir arkadaşı, oturduğu villaya gitti. Burada arkadaşının elinde tabancayla yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

NOT BIRAKTI

Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler, Osman Borazanoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde parmak izi incelemesi yapan polis, Borazanoğlu'nun tabancası ile başına ateş etmek suretiyle intihar ederek yaşamına son verdiği tespit etti. Borazanoğlu'nun intihar öncesi ailesine hitaben, 'Beni aile meclisi olarak evlatlıktan 'ret' etmişsiniz. Ben de sizi bırakıp gidiyorum' diye not bıraktığı ortaya çıktı. Borazanoğlu'nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.