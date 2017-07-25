25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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TSK paylaştı! Ele geçirilen silaha dikkat

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TSK, Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda ele geçirilen M-4 piyade tüfeğine ait fotoğrafları paylaştı.
TSK paylaştı! Ele geçirilen silaha dikkat
TSK paylaştı! Ele geçirilen silaha dikkat TSK paylaştı! Ele geçirilen silaha dikkat TSK paylaştı! Ele geçirilen silaha dikkat

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda ele geçirilen M-4 piyade tüfeğine ait fotoğraflar paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığından daha önce yapılan bilgilendirmede, 23’üncü Sınır Tümen Komutanlığı tarafından Şırnak/Beytüşşebap'ta den icra edilen, "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu" kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilmişti.

ÖZEL KUVVETLER KULLANIYOR

Bugün yapılan bilgilendirmede ise operasyonda ele geçirilen malzemelerden özellikle M-4 piyade tüfeğine ait fotoğraflara dikkat çekildi. Bilgilendirmede, silahın dış kaynaklı oluşuna ve özellikle özel kuvvetler gibi seçkin birlikler tarafından kullanıldığına vurgu yapıldı.

Bilgilendirmeye göre, operasyonlarda bir adet M-4 piyade tüfeği, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, dört adet Kalaşnikof piyade tüfeği, muhtelif 400 adet fişek, 15 adet el yapımı patlayıcı, 11 adet el bombası, bir adet gece görüş dürbünü ve dört adet telsiz ele geçirildi.

Öte yandan Van Gürpınar'da devam eden operasyon kapsamında tespit edilen dört sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanan 500 gram amonyum nitrat ve çok miktarda muhtelif malzeme bulundu.

Mardin Derik’te de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 155 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve iki adet el bombası ele geçirildi.

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