25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Türkiye Almanya'yı solladı! Parmak ısırtan başarı

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AB'li Defense News dergisi tarafından da hazırlanan 'Dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları' listesinde 3 Türk şirket yer alırken Almanya'dan sadece 2 şirket yer alabildi
Türkiye Almanya'yı solladı! Parmak ısırtan başarı
Türkiye Almanya'yı solladı! Parmak ısırtan başarı Türkiye Almanya'yı solladı! Parmak ısırtan başarı Türkiye Almanya'yı solladı! Parmak ısırtan başarı

Türk savunma sanayi son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Açıklanan 2023 hedefleri arasında da yer milli tank, milli uçak, milli gemi ve milli uydu projeleri devletin büyük kararlılığı ile devam ediyor.

Bu kararlılığın ilk sonuçları dünya çapında da hissedilmeye başlandı. Türk savunma sanayinin son yıllardaki büyük atılımı, Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından da tescillendi. 

star.com.tr'den Gökhan Ertaş'ın haberine göre savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden TUSAŞ-TAI, dünyanın en büyük savunma sanayii kuruluşları listesinde yükselmeye devam ederken, ASELSAN ve ROKETSAN'ında listeye girmesi  ile birlikte listedeki Türk firma sayısı 3'e yükseldi. 
 
TUSAŞ-TAİ GEÇEN YILA GÖRE 12 BASAMAK YÜKSELDİ

Havacılık alanında geliştirdiği özgün çözümler ve F-16 savaş uçağı üretimiyle adını duyuran TUSAŞ da çok sayıda ABD, Rus ve Japon firmasını geride bırakarak bu yıl ilk kez listeye girdi. Uçak, uydu sistemleri ve insansız hava araçları gibi entegre havacılık ve uzay sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon ve üretim süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda olan TUSAŞ, son yıllarda yapılan stratejik yatırımlar sayesinde küresel pazarda da saygınlığını artırdı.
 
DEVLER LİGİNİN EN ESKİSİ ASELSAN 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan Aselsan, Askeri Haberleşme Sistemleri, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistemleri, Seyrüsefer ve Aviyonik Sistemleri, Savunma ve Silah Sistemleri, Komuta-Kontrol-Haberleşme-Bilgisayar-İstihbarat-Keşif ve Gözetleme (C4ISR) Sistemleri, Deniz Savaş Sistemleri, Profesyonel Haberleşme Sistemleri, Akıllı Ulaşım Sistemleri tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, sistem entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanlarında teknoloji merkezi olarak çalışıyor. 

ROKETSAN'DA DEVLER LİGİNDE YERİNİ ALDI

Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş., ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapmak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla 1988 yılında kurulmuş olan savunma sanayisi şirketidir.

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