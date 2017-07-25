Kılıçdaroğlu saçmaladı! Çocuklara tecavüz serbest

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, FETÖ'cülerle ilgili olarak "Gitsin özel sektörde çalışsınlar bize ne, devlet mi besleyecek bunları? Bunları devlet besledi gelip devlete ihanet ettiler" sözlerini eleştirdi.

Hızını alamayan Kılıçdaroğlu, şu skandal ifadeleri kullandı.

"ÇOCUKLARA TECAVÜZ SERBEST"

"20 Temmuz darbesinin ardından Türkiye süratle bir parti devletine dönüştü. Vali partili, kaymakam partili, paşası partili, herkes partili. Partiden olursan her şey serbest. Çocuklara tecavüz bile serbest partili olursa."

İLK TEPKİ KÜLÜNK'TEN

Kılıçdaroğlu'nun skandal ifadelerine AK Parti'den ilk tepki Metin Külünk'ten geldi. Külünk twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu Milletimize açık bir şekilde hakaret etmiştir. Mutlaka Adalete ve de milletimize hesabını verecektir" dedi.