25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Ünlü fizikçiden korkutan açıklama!

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Ünlü fizikçiden korkutan açıklama!
İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, insanlığın kendinden üstün yaşam formlarıyla karşılaşması halinde doğacak felaketlere dair endişelerini dile getirdi.
Ünlü fizikçiden korkutan açıklama! Ünlü fizikçiden korkutan açıklama! Ünlü fizikçiden korkutan açıklama!

İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, insanlığın kendinden üstün yaşam formlarıyla karşılaşması halinde doğacak felaketlere dair endişelerini dile getirdi. Hawking, üstün yaşam formlarıyla olası bir karşılaşmanın, Kristof Kolomb'un Amerikan yerlileriyle karşılaşmasını aratmayabileceğini söyledi.

İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, "Stephen Hawking's Favorite Places" adlı bir belgeselde, insanlığı, gelişmiş medeniyetlere mensup uzaylılarla iletişime geçmenin yaratabileceği olası tehlikelere karşı bir kez daha uyardı. Hawking, iletişime geçilecek uzaylıların, geri kalmış galaksilerde bulunan kaynakları yağmalamak gibi kötü emelleri olan gelişmiş yaşam formları olabileceği yolundaki, daha önce yapmış olduğu uyarılarını tekrarladı.

"SONUÇLARI PEK İYİ OLMAMIŞTI"

Hawking konuşmasında daha önce de yaşam formlarının olabileceğini belirttiği Gliese832c gezegenini işaret etti ve şöyle dedi: "Bir gün böyle bir gezegenden bir takım sinyaller alabiliriz, ancak cevap verirken temkinli olmalıyız" Hawking, insanların, üstün yaşam formlarıyla olası karşılaşmasını Amerikan yerlerinin, kaşif Kristof Kolomb ve beraberindeki İspanyol askerleriyle karşılaşmasına benzetti: "Gelişmiş bir uygarlıkla karşılaşmak Amerikan yerlilerinin Kolomb'la karşılaşmasına benzeyebilir. Onun sonuçları pek de iyi olmamıştı."

Bazı astrofizikçilere göre üstün yaşam formlarının, yüzyıllardan beri uzaya radyo ve televizyon sinyalleri yayan dünyayı gözden kaçırması gibi bir olasılık yok. Bu görüşteki bilim insanları, evrende insanlar dışında canlılar varsa da bunların insandan daha gelişmiş olmadığını düşünüyor. Bazı bilim insanları ise tüm evrende insan dışında bir yaşam formunun olmadığı görüşünde.

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