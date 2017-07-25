25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıktı!

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FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıktı!
Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), İzmir'de polisin operasyonuyla deşifre edildi.
FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıktı! FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıktı! FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıktı!

İzmir'de 'altın şehir eyaleti' adı altında tekrar toparlanmak istedikleri öne sürülen örgüt üyelerinden 114'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin yeni bir kriptolu haberleşme sistemini kullanmaya başladıkları öğrenildi.

İzmir merkezli olarak Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ/PDY'ye karşı İzmirEmniyeti Terör ve İstihbarat şubelerinin ekipleri ortak çalışma yaptı. İzmir, İstanbul, Muğla ve Aydın illerindeki araştırmalar sonrasında 131 kişi hakkında gözaltı karara çıkarıldı. Bunlardan da 114'ü yakalandı. 

Şüphelilerin bir bölümü de bornova'daki gizli evlerinde toplantı halinde oldukları sırada yakalandı. Yakalananlar arasında FETÖ'nün yeni sözde 'Ege Bölge İmamı' N.K.'nin (37) de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin, örgütü ayakta tutmaya ve dağılmayı önlemeye yönelik çalışmalar yaptığı, cezaevindeki örgüt üyelerine 'yardım' adı altında para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve Ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia edildi. Ayrıca FETÖ'nün bu yapılanmasında İzmir'i 'altın şehir eyaleti' olarak seçtikleri saptandı. Bu isim altında toplanan örgüt üyelerinin geçen şubat ayından beri çalışmalarını gizlilik içinde sürdürdükleri tespit edildi.

BYLOCK'TAN SONRA YENİ SİSTEM

Yakalanan kişilerin cep telefonlarındaki ve dijital materyallerdeki incelemelerle, örgütünün ByLock gibi şifreli yeni bir haberleşme sistemini kullandıklarının da ortaya çıkarıldığı öğrenildi. Bu sistemle ilgili emniyetin bilişim uzmanlarının çalışma yürüttükleri ifade edildi.

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