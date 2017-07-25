Sıcak yaz günlerini ya havuz ya da deniz kenarında geçirdiğimiz şu günlerde kese yaptırıp ölü derilerden arınan tenlerde daha pürüzsüz ve kalıcı bir bronzluk sağlandığı artık bir gerçek. Üstelik, hamamda kese yaptırıp bronzlaşanlarda sonrasında soyulma riski de olmuyor.
25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Cağaloğlu Hamamı misafirlerini ağırlıyor
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