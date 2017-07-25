25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Cağaloğlu Hamamı misafirlerini ağırlıyor

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Cağaloğlu Hamamı misafirlerini ağırlıyor
İstanbul’un en önemli tarihi ve turistik mekânlarından olan, yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlayan Cağaloğlu Hamamı, Türk hamam geleneğini üç yüz yıldır başarıyla sürdürüyor.
Cağaloğlu Hamamı misafirlerini ağırlıyor Cağaloğlu Hamamı misafirlerini ağırlıyor Cağaloğlu Hamamı misafirlerini ağırlıyor

Sıcak yaz günlerini ya havuz ya da deniz kenarında geçirdiğimiz şu günlerde kese yaptırıp ölü derilerden arınan tenlerde daha pürüzsüz ve kalıcı bir bronzluk sağlandığı artık bir gerçek. Üstelik, hamamda kese yaptırıp bronzlaşanlarda sonrasında soyulma riski de olmuyor.

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