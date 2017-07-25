Davutoğlu'dan Bahçeli'ye cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye düzenlediği basın toplantısında, Tuğrul Türkeş'in kabine dışı kalmasından sonra yaptığı açıklamalar soruldu.
Bahçeli, ''Gidişinden gelişinden haberimiz yok. Onu Ahmet Davutoğlu ölçüsüyle birilerinin izah etmesi lazım" dedi.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bu açıklamaya tepki gösterdi.
Davutoğlu, "Parti içi sorunları şahsımla ilişkilendirmeyi alışkanlık haline getiren Bahçeli'den beklenen, siyasi olgunluktan yoksun tavırlar yerine kendi sorunlarıyla yüzleşme cesaretini göstermesidir'' ifadesini kullandı.
Ahmet Davutoğlu, hükümette görev aldığı için Tuğrul Türkeş'e de teşekkür etti.