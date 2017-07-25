ABD donanması İran gemisine ateş açtı!

ABD donanmasına ait bir gemi, Basra Körfezi'nin kuzeyinde bir İran gemisine uyarı ateşi açtı. İran gemisinin, ABD'ye ait gemiye yaklaşık 150 metre yaklaştığı için ateş açıldığı belirtildi.
İRAN TEKNESİ UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ
CNN International'de yer alan habere göre, İran gemisine telsizden defalarca uyarıda bulunulmasına rağmen, geminin hiçbir uyarıya yanıt vermediği bildirildi.
GEMİYE ATEŞ AÇILMASI EMRİ VERİLDİ
Haberde ayrıca, ABD Deniz Kuvvetlerine ait gemiden bir yetkilinin, iki geminin çarpışmasından endişe ettiği için İran gemisine uyarı ateşi açılmasını istediği aktarıldı.
Son sürat ilerleyen geminin, İran Devrim Muhafızlarına ait olduğu belirtildi.