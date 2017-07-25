25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:57Güneş 05:46Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:36Yatsı 22:16
    • 28°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 107.041 0.31
  • Altın: 143,619 0.05
  • Dolar: 3,5635 0.19
  • Euro: 4,1526 0.34

Türkiye tahminleri alt üst etti

»
Ekonomide başlatılan seferberlik, Türkiye hakkındaki karamsar girişimleri alt üst etti.
Türkiye tahminleri alt üst etti
Türkiye tahminleri alt üst etti Türkiye tahminleri alt üst etti Türkiye tahminleri alt üst etti

İstihdam, ihracat ve büyüme rakamlarındaki artış, yabancı kuruluşların da dikkatini çekti. Türkiye için büyüme tahminini yukarı çekerken, İTO’nun verileri de ekonomideki temponun yükseldiğini gösteriyor

Geçen yıl 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından üretim, istihdam ve ihracat için alınan tedbirler ve iş dünyasının seferberliği, Türkiye'nin ekonomik dinamizmini daha da artırdı.

Geçen yılın ikinci yarısında birbiri ardına yürürlüğe konulan teşvik ve destekler; girişimciler, KOBİ'ler ve sanayiciler için üretimi artırma zemini oluşturdu. Bu durum büyüme ve ihracat rakamlarına da olumlu yansıdı. Bunun ardından uluslararası kurumlar, Türkiye için karamsar öngörülerini revize etmek durumda kaldı.

İHRACAT YÜZDE 8.2 ARTTI

Ekonomideki dinamizmi, makro verilerden izlemek mümkün. Nitekim yılın ilk yarısında ihracat yüzde 8.2 arttı. 2016'nın ocak-haziran döneminde 70 milyar 572 milyon dolar olan ihracat, 2017'nin aynı döneminde 76 milyar 382 milyon dolara yükseldi. TİM'in rakamları, ekonomide büyüme hedefleriyle birlikte yılın ilk altı ayında ihracat artışının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.2 olduğunu gösterdi.

BÜYÜME ŞAŞIRTTI

Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri de tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü. Bloomberg anketine katılan uzmanların beklentisi, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 3.5'lik büyüme kaydedeceği yönündeydi.

HESAPLARI TUTMADI

Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler yabancı kuruluşların da dikkatini çekti. Reuters'ın, 41 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre büyüme beklentileri 2017 için yüzde 2.6'dan 3.9'a revize edilirken, 2018 beklentileri ise yüzde 3.2'den yüzde 3.3'e yükseldi. 2019'a ilişkin beklenti ise büyümenin yüzde 3.8'e çıkması yönünde.

TEŞVİK VE DESTEKLER İŞE YARADI

Darbe girişiminin ekonomiye ve iş dünyasına olumsuz etkilerini gidermek için üretim, istihdam, ihracat teşvikleri, vergi borçlarında yapılandırma ve ödeme kolaylıkları sağlandı.

2017, ekonomide istihdam hedefleriyle başladı. 1.5 milyon kişinin işle buluşmasını öngören Yeni İstihdam Paketi, piyasayı daha da hareketlendirdi.

500 BİN İSTİHDAM SÖZÜ

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, "İTO 400 bin üyesiyle bu seferberliğin neferi olacak. Ben üyelerimiz adına yılsonuna kadar 500 bin kişi istihdam sözü verdim. Bunu yapabiliriz" dedi. Nitekim henüz temmuzda 461 bin yeni istihdam rakamına ulaşıldı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Yayımlandı. Bu sayede, vergi ve prim borcu olan şirketler ve iş adamları, rahat bir nefes aldı. Artan tahsilat rakamları, Hazine'nin de gelirlerini artırdı.

Doğu ve Güneydoğu Yatırım-Destek Hamlesi ile 23 il için milyarlarca dolarlık destek unsurlarını içeren bir paket açıklandı. Her ilde yeni 10 fabrikanın açılmasını öngören paket ile bölgede on binlerce kişiye istihdam sağlanacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararla, firmalar için yeni önlem paketi açıklandı. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kolay kredi imkanı sağlandı.

İşletmelere ilk 12 ay için geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlandı.

İşsizlik rakamlarının yükselmesini önlemek için 2017'de toplam 500 bin kişinin İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından yararlanması kararlaştırıldı.

Özel sektör işverenlerinin, asgari ücret desteğinden yararlanmaları için 'esas prim ödeme gün sayısı'na karşılık gelecek şekilde 2017 ocak, şubat, mart üç aylık prim ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayına ertelendi.

İTO VERİLERİ DİNAMİZMİ GÖSTERİYOR

Türkiye ekonomisi, çevresindeki çatışmalar, diplomatik ve siyasi krizlere rağmen büyüme ve ihracat hedeflerinden geri durmuyor. Türk iş dünyasının kalbinin attığı İstanbul'da, şirket sicil kayıtlarını tutan İTO'daki rakamlar, girişimcilerin de piyasadan ümitli olduğunu gösteriyor.

1 Ocak'tan 20 Temmuz 2017'ye kadar 27 bin 979 yeni şirket kuruldu. Darbenin yaşandığı 2016'da ise aynı tarih aralığında kurulan şirket sayısı 25 bin 200'dü.

Geçen yıl temmuz ortasında İstanbul'da 387 bin 140 aktif şirket bulunurken, bugün bu rakam 398 bin 621'i geçmiş durumda.

Darbe girişiminden sonra Türkiye'ye şüphe ile bakan ve notunu kırma yarışına girenler, girişimcilerin ve özel sektörün gayretli çalışmalarıyla bir kez daha yanıldılar.

SABAH

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye tahminleri alt üst ettiTürkiye tahminleri alt üst ettiEkonomide başlatılan seferberlik, Türkiye hakkındaki karamsar girişimleri alt üst etti.
Türkiye’den 'Altın Vuruş'Türkiye’den 'Altın Vuruş'Altın fiyatları son zamanlarda yükseliş trendine girerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv yönetimindeki başarısı da dikkat çekiyor.
Türkiye Almanya'yı solladı! Parmak ısırtan başarıTürkiye Almanya'yı solladı! Parmak ısırtan başarıAB'li Defense News dergisi tarafından da hazırlanan 'Dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları' listesinde 3 Türk şirket yer alırken Almanya'dan sadece 2 şirket yer alabildi
İşte Zeybekçi'nin büyüme beklentisiİşte Zeybekçi'nin büyüme beklentisiEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci yılın 3. çeyreğinde %7'nin üzerinde büyüme beklediklerini belirtti
Otomotivin yüzde 78'i AB'yeOtomotivin yüzde 78'i AB'yeOtomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısında 14 milyar 359 milyon 485 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatın yüzde 78,24'ü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.
Mayısta motorin ve benzin satışları arttıMayısta motorin ve benzin satışları arttıTürkiye'de motorin ve benzin satışları mayısta, geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 4,94 ve 7,07 artış gösterdi.
  • Almanya'dan şimdi de 'Gümrük Birliği' çıkışı!25 Temmuz 2017 Salı 12:07
  • Goldmans Sachs'dan kritik karar! Çekiliyorlar25 Temmuz 2017 Salı 12:06
  • Brent petrol 48 doların üzerinde25 Temmuz 2017 Salı 12:06
  • IMF'den gündemi sarsan 'Çin'e taşınabiliriz' açıklaması25 Temmuz 2017 Salı 11:40
  • Alman havalimanlarında 'Türkiye' uyarısı25 Temmuz 2017 Salı 11:20
  • Bir mesleğe daha yemin geliyor25 Temmuz 2017 Salı 09:28
  • Altını olanları sevindirecek haber!25 Temmuz 2017 Salı 09:22
  • 1 milyar dolarlık yatırım rüzgârı25 Temmuz 2017 Salı 09:10
  • Yunanistan'dan flaş karar! Geri dönüyor24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:16
  • Bitcoin'de flaş gelişme! Fiyatı yüzde 175 artmıştı..24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri