Çavuşoğlu ve Çelik'ten Avrupa'ya ders!

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik bugün düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

AVRUPA'NIN SUÇLARINI AÇIK AÇIK YÜZLERİNE HAYKIRDILAR

Bakan Çavuşoğlu ve Çelik, basın toplantısında AB'nin ve AP'nin suçlarını yüzlerine vurarak adeta ders verdi.

Avrupa'nın terör örgütlerine, özellikle de PKK ve FETÖ'ye nasıl kucak açtığını anlatan bakanlar, Türkiye'de ilan edilen OHAL'le ilgili de Fransa'yı örnek gösterdi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;



GÖÇ ANLAŞMASI



Bugün gerçekleşen toplantıda, AB'ye katılım müzakereleri, diyalog, Gümrük Birliği, vize, terörle mücadele, göç ve uluslararası konuları ele aldık, AB ile aramızdaki göç anlaşmasına değindik. Göç anlaşması sonrası Yunanistan'a gitmeye çalışan göçmenlerin sayısı yüzde 99 azalmıştır. Türkiye, anlaşmayla ilgili yükümlükleri yerine getirmiştir ancak bazı aksaklıklar var bunlar için çalışıyoruz.



KATAR KRİZİ

Katar krizinin çözümü için uğraşıyoruz. Bölgesel konularda görüş birliğimiz mevcut. Bölgedeki sorunların aşılması için AB ile işbirliği güçlendirilmeli.

"TERÖR DESTEK VERENLER AYIRT EDİLMELİ! KİM OLURSA OLSUN..."

Hain darbe girişiminin içinde bulunan asker, polis, siyasetçi, gazeteci kim olursa olsun teröre destek verenlerin ayırt edilmesi gerekir. Bu konularda her türlü bilgiyi biz AB ile paylaşmaya hazırız. AB kurumları ile bu süreçte yakın işbirliğimiz var. AB'nin bizden istediklerini değerlendiriyoruz. Özellikle OHAL sürecindeki tutuklamalarla ilgili değerlendirmeleri yapacağız. AB ile uyumlu çalışmak istiyoruz.

BÜYÜKADA'DA YAKALANANLARDAN BİRİNDE BYLOCK ÇIKTI

Bu örgütün (Uluslararası Af Örgütü) başındaki Taner Kılıç, FETÖ'nün, yani bizdeki darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün, FETÖ üyelerinin kullandığı Bylock programını kullanmış telefonda ve buradan da FETÖ'nün yurt dışındaki üyeleriyle, üst düzey yöneticileriyle görüşme yapmış. Bunun tutuklanması, Türkiye'nin Uluslararası Af Örgütüne karşı olduğu anlamına gelmez, şahısla ilgilidir.

"DARBE GİRİŞİMİNDE AB'DEN DESTEK GÖRMEDİK"

Terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Elbette bir darbe girişimine maruz kaldık. AB'den de yeterince destek görmedik. Bir yıl sonra yeterince destek görmeye başladık; o da açıklamalarla. Bunlarla mücadele ediyoruz.

HERKES FETÖ'YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMEYE BAŞLADI, AB TERÖRİST OLARAK GÖRMÜYOR

FETÖ gibi örgütleri yani biz terör örgütü olarak görüyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı, terör örgütü ilan etti. Körfez işbirliği Konseyi, terör örgütü ilan etti. Biz terör örgütü olarak ilan ettik ve tedbir alıyoruz.

Ama AB bunu (FETÖ), Türkiye'de darbe yapmasına rağmen bir terör örgütü olarak görmediği için onlara yönelik attığımız her adımı hukuk ihlali olarak görüyor. Sorun burada, nasıl gördüğüne bağlı. Darbenin hemen arkasında da aynı anlayış vardı, şimdi de aynı anlayış var.

OHAL AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE UYGUNDUR, TIPKI FRANSA'DAKİ GİBİ

Bunlarla mücadele yaparken attığınız adımlar, alınan tedbirleri hukuk içinde yapmaya çalıştık varsa bir hata bunu da düzeltiyoruz. Olağanüstü hal de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Yani olağanüstü hal kararı tıpkı Fransa'nın yaptığı gibi.

"MİLLETVEKİLİ ARABASINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH TAŞIYAMAZ"

Onun için Türkiye'de hukukun üstünlüğü, demokrasi yoktur denilemez. Ama ben nasılsa seçildim milletvekili oldum terör örgütüne arabamda silah götüreyim bu olmaz

AB Bakanı Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları;



"ÇÖZÜME ENGEL DEĞİL"



Mescid-i Aksa konusunda ve mülteciler konusundaki açıklamalarından dolayı AB'ye teşekkür ettik. AB ile aramızda sorunlar olduğu açık ancak bu çözüm aramaya engel değil. Aramızdaki diyaloğun yeni zemini 25 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel sırasında oluştu. Enerji, ulaştırma,terörle mücadele, ekonomi ve ticaret konularında diyaloglar sürecek.

"KATILIM MÜZAKERELERİ BİR KENARA BIRAKILARAK İLİŞKİ GELİŞTİRİLEMEZ"

Türkiye-AB ilişkilerinin omurgası, katılım müzakereleridir. Katılım müzakereleri bir kenara bırakılarak, enerji, ticaret ya da terörle mücadele gibi birtakım ilişki geliştirmekten bahsedilemez. Türkiye sadece bir komşu ülke değildir, aynı zamanda bir aday ülkedir de. Katılım müzakereleri konusundaki ilerlemeyi sağlamak için gayret etmek durumundayız.

"ARTIK BU FASILLAR AÇILMALI"

İfade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukuk devleti ve demokrasi konularında diyaloglar yapıcı bir şekilde sürdürülüyor. Türkiye ile sorunların çözülmesi için fasılların açılması gerekmektedir. İlişkilerin omurgası katılım müzakereleri konusunda ilerleme kaydetmek zorundayız. 23 ve 24. fasılların açılması gerektiğini düşünüyoruz.

23. fasıl “yargı ve temel haklar” ve 24. fasıl ise “adalet, özgürlük ve güvenlik” konularını kapsıyor.

"RUMLARIN SABOTE ETMESİNE ENGEL OLUN"

Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye'nin yapıcı tutumu görülmüştür. Kıbrıs Rum tarafının fasılları kapatma tercihinin önüne geçilmelidir.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ"

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi önemlidir. Bu bir kazan-kazan durumudur. İki tarafın da menfaatinedir.

"TERÖRİSTLERİN AP'DE SERGİ OLARAK GÖSTERİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Türkiye'nin askerlerini, vatandaşlarını öldüren teröristlerin Avrupa Parlamentosu'nda sergi olarak gösterilmesini doğru bulmuyoruz. FETÖ ve PKK'ya da DEAŞ'a gösterilen muamele gösterilmelidir.

Türkiye'ye yapılacak maddi yardımın bir an önce yapılması Suriyeli çocukların eğitimi açısından da oldukça önemlidir.

AB Genişleme Müzakereleri Komiseri Johannes Hahn'ın konuşmalarından satır başları;

AB Genişleme Müzakereleri Komiseri Hahn Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapıcı konuşmasından dolayı teşekkürlerini ileterek söze başladı.

"TÜRKİYE MÜKEMMEL EV SAHİPLİĞİ GÖSTERDİ"

Mülteci konusu çözümünde iki taraf da olumlu bir ilerleme kaydetmiştir ve bu sayede birçok hayat kurtarılmıştır. Türkiye mülteciler için tesisler oluşturdu ve mükemmel bir ev sahipliği gösteriyor. Türkiye'deki mülteciler için 2,9 milyar euro ayrıldı. Bu fonların yıl sonu yerine ulaşmış olmasını umuyoruz.



VİZE KONUSU

Vize konusunda mesajımız net. Türkiye koşulları yerine getirdiği takdirde AB sözüne sadık kalacaktır. Türkiye'nin 77 kriterden tamamlanması gereken 5 kriteri daha var. Bu süreçte Türk muhataplarımızla yakın irtibatımız sürecek.