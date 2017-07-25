TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi.
Kırmızı siyahlı kulüp, sosyal medya kanalıyla başarılı çalıştırıcı ile anlaştıklarını duyurdu.
Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varmıştır!" ifadesine yer verildi.
25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
- Muğla'da yeni bir deprem daha!İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımıBMGK'da tuhaf İsrail itirazıTürkiye iadesini istedi serbest bıraktılarCHP'li vekil kanun teklifini ruloya hazırladıÇavuşoğlu ve Çelik'ten Avrupa'ya ders!Türkiye tahminleri alt üst ettiTünelin nereye çıktığını görenler şok oldu!ABD donanması İran gemisine ateş açtı!7 yıldan sonra bir ilk! Kritik konsey toplandı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:57 Güneş 05:46 Öğle 13:18 İkindi 17:12 Akşam 20:36 Yatsı 22:16
- 28°C Adana
- 31°C Adıyaman
- 24°C Afyon
- 18°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 24°C Ankara
- 28°C Antalya
- 20°C Artvin
- 28°C Aydın
- 31°C Balıkesir
- BIST: 107.041 0.31
- Altın: 143,619 0.05
- Dolar: 3,5635 0.19
- Euro: 4,1526 0.34
İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımıEskişehirspor, Teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Saffet Sancaklı'dan olay sözlerTürk futbolunun önemli isimlerinden Saffet Sancaklı, gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e cevapTürkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, eski milli kaleci Rüştü Reçber'in hakkındaki yazısına mektupla cevap verdi.
Son hazırlık Cagliari'yleSturm Graz ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçıyla yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, maç temposunu bozmamak için İtalya'nın Cagliari takımıyla hazırlık maçı yapacak.
Mert Günok, Galatasaray’a doğruGalatasaray, Cenk Gönen’in Malaga’ya transferinden sonra kadroda azalan kaleci sorununu Bursaspor’un file bekçisi Mert Günok ile çözecek.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yüsra Osmanoğlu vefat etti
- O polisin kim olduğu ortaya çıktı!
- Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı evlendi
- Müebbetten kurtaran mesaj!
- 'Altın Elbiseli Adam' hayatını kaybetti
- Telefon konuşmaları ortaya çıktı! Vururuz
- Türk boksörün Almanya'daki ölümünde şok iddia!
- Marmara depremi için tarih verdi!
- Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat
- Tartışmaları beraberinde getiren isimde yokmuş!
- Su şişesi ile kadın güvenliğin burnunu kırdı
- Antalya'da bulundu: Tarihi değiştirecek!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.